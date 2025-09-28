FCZ-Verteidiger Jorge Segura hat Schwein, dass er nicht vom Platz fliegt. FCSG-Captain Lukas Görtler hat dafür wenig Verständnis.

1/5 FCSG-Captain Lukas Görtler muss zur Pause verletzt vom Platz. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Nein, Jorge Segura wird sich seine knapp 26 Spielminuten gegen den FCSG nicht mehr in Endlosschlaufe anschauen wollen. Zu amateurhaft agiert der Kolumbianer, von BLICK gibts die Note 1.

Gleich zweimal lässt sich der 28-Jährige im Duell mit dem jungen Alessandro Vogt (20) abkochen. Zweimal hat er Schwein, dass er weiterspielen darf. Nach bloss drei Minuten zückt der Schiri nur deshalb bloss Gelb, weil noch ein zweiter FCZ-Verteidiger mitgelaufen ist und es sich deshalb nicht um eine Notbremse handelt.

3:17 FCZ kann wieder siegen: Markelos Lupfer sorgt für die Entscheidung

20 Minuten später verschuldet Segura im Zweikampf mit Vogt einen Elfmeter, wird von Schiri Wolfensberger aber mit Samthandschuhen angefasst – und nicht erneut verwarnt. Für FCSG-Captain Lukas Görtler ein schwer zu akzeptierender Entscheid: «Ich verstehe nicht, wie der Schiri nicht Gelb-Rot geben kann. Der Spieler läuft aufs Tor zu und wird gefoult. Das ist die klarste Gelbe Karte aller Zeiten.» Sieht auch Coach Enrico Maassen so: «Für mich war es ein klares Foul, das mit einer Gelben Karte zu ahnden ist.»

FCSG will keine Ausreden suchen

Ausreden suchen aber wollen weder Görtler noch Maassen. Für beide ist klar, dass der Zürcher Sieg nicht gestohlen ist. 12:1 Torschüsse sprechen eine deutliche Sprache. «Glückwunsch an den FCZ zum verdienten Sieg», sagt Maassen. Und Görtler, der zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss, meint: «Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar viele Umschaltmomente, aber da müssen wir mehr draus machen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zu wenig dominant.»

Er könne aber bloss die letzten 20 Minuten beurteilen, weil er nach Wiederanpfiff noch in der Kabine behandelt wurde. Wie ernst die Verletzung ist, kann Görtler noch nicht sagen. Er habe nach 20 Minuten einen langen Schritt gemacht und etwas gespürt. «Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist.»

Sagts und macht sich auf den Weg in die Kabine, wo der Nicht-Platzverweis von Segura wohl eines der Hauptgesprächsthemen sein dürfte. Dass der Fall nicht so klar ist, wie er auf den ersten Blick scheint, gibt Ex-Spitzenschiri Stephan Klossner auf Blue zu Protokoll. Für ihn ist die Entscheidung von Schiri Wolfensberger korrekt.