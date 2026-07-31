Lausanne ist doch noch auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat mit Tyler Fredricson und Thomas Cordier gleich für zwei Ausrufezeichen gesorgt. Gegen Basel dürfte es für die beiden Neuzugänge aber nicht reichen – hier kommt das Lausanne-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne verpflichtet Fredricson und Cordier, Essadak nächste Woche erwartet

Trainer Elsner setzt auf individuelle Betreuung und Spielerentwicklung

Lausanne-Spieler Bah Mendes mit Blick-Note 5,0 nach der 1. Runde

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die News der Woche

So manch ein Lausanne-Fan wird sagen: «Endlich gibts Verstärkung!» Die Verpflichtungen von Innenverteidiger Tyler Fredricson (Manchester United) und Linksverteidiger Thomas Cordier (PSG) sind durch. Dazu soll voraussichtlich in der kommenden Woche mit dem marokkanischen Mittelfeldspieler Hossam Essadak der nächste Neuzugang kommen. Fredricson ist diese Woche in der U21 für 45 Minuten gegen Saint-Étienne (0:4) zum Einsatz gekommen und steht kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft. Cordier benötigt jedoch noch etwas Training, bevor er mit Morgan Poaty um die Position des Linksverteidigers kämpfen kann.

Die grosse Frage

Wird Melvin Mastil dieses Spiel nutzen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Der neue Torhüter der Lausanner hatte gegen den GC nicht viel zu tun und dürfte diesen Samstag im St. Jakob-Park deutlich mehr gefordert sein. Die Grösse des Stadions wird ihn aber nicht einschüchtern. Der Algerier ist erst kürzlich von der Weltmeisterschaft in den USA zurückgekehrt. Nun hat er die Chance, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen – und damit auch Lausannes Entscheidung zu rechtfertigen, ihn trotz seiner mangelnden Super-League-Erfahrung mit 26 Jahren zu engagieren.

Gesagt ist gesagt

«In einem Verein, der seine Spieler weiterentwickeln will, ist intensive individuelle Betreuung unerlässlich, sei es durch Videoanalyse oder auf dem Platz. Jeder Spieler erhält persönliche Unterstützung – athletisch, technisch oder taktisch – von Analysten, Fitnesstrainern, dem Talentmanager oder mir selbst. Wir fordern viel von ihnen, aber ich kenne keine andere Methode. Wer Fortschritte machen will, muss Zeit und Energie investieren», sagt Trainer Luka Elsner, der mit Lausanne ein Ziel hat: Spiele gewinnen. Mittelfristig verfolgt er jedoch ein weiteres Ziel: junge Spieler mit hohem Potenzial zu entwickeln und Einnahmen für die Waadtländer zu generieren. Dieser Aspekt wurde von der Vereinsführung in der vergangenen Saison im Zusammenhang mit Peter Zeidler kritisiert.

Die Blick-Prognose

Es ist schwer vorstellbar, dass Lausanne am Samstag in Basel etwas Zählbares mitnimmt. Basels Offensivstärke, insbesondere über die Flügel, dürfte eine echte Gefahr darstellen. Das Duell zwischen Philip Otele und Brandon Soppy bereitet den Fans und Beobachtern der Lausanner grosse Sorgen. Doch Vorsicht: Wenn Lausanne-Sport gut verteidigt und die vollen 90 Minuten durchhält, könnten Konter gefährlich werden. Omar Janneh hat das Potenzial, Basels Innenverteidigung vor Probleme zu stellen. Ausserdem wird es interessant zu sehen sein, ob Ibrahim Bah Mendes, der gegen die Grasshoppers sehr überzeugend spielte, diese Leistung gegen einen stärkeren Gegner wiederholen kann.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Roche, Custodio; Bah Mendes, Lekoueiry, Butler-Oyedeji; Janneh.

Wer fehlt?

Souleymane N’Diaye, Nicky Beloko und Renovales (alle verletzt), Cordier (Trainingsrückstand).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

Bah Mendes 5,0 Soppy 5,0 Custodio 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller Lausanne-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger pfeift die Partie im Joggeli. Als VAR wird ihm Michèle Schmölzer zur Seite gestellt.

Der Gegner

Bei den Baslern wird Jonas Omlin zu seinem ersten Spiel seit der Rückkehr zu seiner alten Liebe kommen. Dazu könnte auch ein Neuzugang zu seinem Debüt im FCB-Dress kommen – mehr dazu gibt es hier im Inside.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

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