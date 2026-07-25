Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Waadtländer haben zu Beginn Mühe mit den aufsässigen Gästen aus Zürich, doch nach rund einer Viertelstunde haben sich die Waadtländer gefangen und fangen an, auf das 1:0 zu drücken. Dieses klappt auch: Ibrahim Bah Mendes schiesst sein erstes Tor für die Lausanner. Auch sonst ist er der klar auffälligste Spieler auf dem Platz. Nach seinem Premieren-Tor stellt er die wacklige GC-Defensive immer wieder vor Probleme – ein weiteres Tor will aber nicht gelingen.

Ansonsten erleben die Lausanner lange einen ruhigen Abend, ehe kurz vor Schluss dann doch noch der Gegentreffer zum Ausgleich fällt. Dieser hat sich abgezeichnet, da die Lausanner auch etwas gar passiv agierten. Auch Omar Janneh, die Entdeckung der letzten Saison, konnte daran nicht viel ändern. Der Stürmer war zwar bemüht, doch wirklich viel wollte ihm nicht gelingen. Mit seiner Schnelligkeit riss er immerhin Löcher auf.

Hinweis: Mendes bis 59., Custodio bis 69., Butler-Oyedeji bis 69., Janneh bis 85., Lekoueiry bis 85. – De La Fuente ab 59., Mollet ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Koné ab 69. Minute (zu kurz für eine Bewertung), Traore ab 85. (zu kurz für eine Bewertung), Ajdini ab 85. (zu kurz für eine Bewertung).

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