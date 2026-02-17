Dritte englische Woche in Folge für den FC St. Gallen. Am Mittwochabend steht das Nachholspiel in Winterthur an (19 Uhr) – auf dem Acker Schützenwiese. «Lieber Acker als Kunstrasen», meint Verteidiger Okoroji. Einen Aufreger gibts auch neben dem Feld. Das FCSG-Inside.

Darum gehts Bestes Team der Liga bei Standards: Das sind die FCSG-Zahlen

Spielen die beiden Teams am Mittwoch einander den Ball zu?

Die News der Woche

Bärenstarke 21 Standardtore hat der FCSG in den ersten 24 Saisonspielen erzielt. Das ist, wie könnte es anders sein, Liga-Bestwert. Obs am Mittwoch auch gegen Winti klappen wird, ist aber fraglich. Kein anderes Team kassiert anteilig nach stehenden Bällen weniger Tore als der Tabellenletzte. Das ist insofern bemerkenswert, weil der FCW in Sachen Gegentore auf Rekordkurs ist und sich schon 67 gefangen hat. Fünf davon im ersten Duell der beiden Teams Anfang August.

Die grosse Frage

Wer überlässt wem den Ball? Der FCSG kommt in dieser Saison auf einen durchschnittlichen Ballbesitz-Anteil von 43,4 Prozent, das wird ligaweit nur vom FC Winterthur unterboten (42,2 Prozent). Beim 5:0 für St. Gallen in der 3. Runde hatte der FCW, damals noch unter Coach Uli Forte, 64 Prozent Ballbesitz. Nur zweimal hatte Winti mehr in seiner Super-League-Historie (70 Prozent gegen Yverdon im Februar 2025 und 67 Prozent gegen den FCZ im Mai 2023).

Gesagt ist gesagt

«Lieber Acker als Kunstrasen.» FCSG-Verteidiger Chima Okoroji vor einer Woche auf die Frage, ob er lieber auf der vom Wetter malträtierten Schützenwiese oder auf Plastik spiele.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Gaal (fraglich). Büttiker, Dumrath, Fazliji, Neziri, Owusu (alle verletzt).

Neben dem Platz

Lange Jahre arbeitete der FCSG mit Jako zusammen, nun ruft der Sportartikelhersteller verschiedene Artikel zurück. Laut FCSG-Homepage wurden die betroffenen Artikel seit 2021 verkauft. «Im Obermaterial dieser Produkte wurde der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Perfluoroctansäure (PFOA)-verwandte Substanzen überschritten. Diese Stoffe können sich in Umwelt und Körper anreichern und ein gesundheitliches Risiko darstellen. Verbraucherinnen und Verbraucher werden deshalb gebeten, die genannten Artikel nicht weiter zu verwenden und zurückzugeben. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet; alternativ wird ein mindestens gleichwertiger Ersatzartikel angeboten», schreibt der Klub. Folgende Artikel sind vom Produktsicherheitsrückruf betroffen – beim FCSG betrifft es den «Jako Rucksack Challenge» sowie die «Jako Sporttasche Challenge mit Bodenfach». Seit knapp drei Jahren wird der FCSG von Puma ausgerüstet.

Hast du gewusst, dass …

… der FCSG loslegt wie die Feuerwehr? Elf Tore erzielte die Elf von Coach Enrico Maassen in der Anfangsviertelstunde. So viel wie kein anderes Team. Der Gegner vom Mittwoch, der FC Winterthur, kommt auf zwei Treffer.

Aufgepasst auf

Chima Okoroji. Der Verteidiger hat in dieser Saison einen Chima-Wandel hinter sich, statt auf der linken Aussenbahn wird der 28-Jährige vermehrt in der Dreierkette eingesetzt. Was den pfeilschnellen Deutschen aber nicht daran hindert, sich auch in der Offensive einzuschalten. Schon jetzt hat Okoroji mehr Skorerpunkte auf dem Konto als in der gesamten letzten Saison.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden* (Nachholspiel ausstehend):

1. Zigi 4,5

2. Görtler 4,4

3. Vogt 4,3

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

14 Punkte in 24 Spielen? Nur ein Team ist noch schlechter als der FC Winterthur. Hier erscheint das Winti-Inside.

Nachtragsspiel

Mi., Winterthur – St. Gallen, 19 Uhr

