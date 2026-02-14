Der FC St. Gallen bringt für einmal seine offensiven PS nicht auf den Platz. Alessandro Vogt vergibt einmal kläglich und bekundet einmal Pech, als er kurz vor der Pause den Pfosten trifft. Auch sein Sturmpartner Aliou Baldé, der sich zuletzt in einer sehr guten Form präsentierte, kommt auf dem tiefen Rasen nicht auf Touren, weswegen beide eine ungenügende Note erhalten. Auch dem Mittelfeld ist anzumerken, dass die Batterien nach dem Sieg unter der Woche gegen YB noch nicht wieder voll geladen sind. Die besten Noten erhalten die beiden Verteidiger Jozo Stanic, der mit seiner Aggressivität und Zweikampfhärte nicht viel anbrennen lässt, und Chima Okoroji. Er verhindert kurz vor Schluss, dass die Ostschweizer die Partie noch verlieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Vogt bis 69., Baldé bis 69., Boukhalfa bis 81., Gaal bis 88., Witzig bis 88. Minute. – Besio ab 69., Verinac ab 69., Weibel ab 81., Kleine-Bekel ab 88., Ruiz ab 88. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Noch am Dienstag in Luzern war Sven Köhler bei seinem Debüt für GC mit seinem Eigentor die tragische Figur, nun gibt der Deutsche den Abwehrchef bei den Hoppers und hält den Laden zusammen. Dank ihm, aber auch Mouhamed Ngom und Luka Mikulic, tritt die von Gerald Scheiblehner umgekrempelte GC-Defensive im Vergleich zum Spiel in Luzern wesentlich sattelfester auf. Der Lohn: Blick-Note 5 für alle drei. So stark die Zürcher Abwehr ist, so schwach ist die Offensive. Lee Young-jun und der in der Pause ausgewechselte Samuel Marques sehen gegen die St. Galler Abwehr-Hünen kein Land.Sie sind die beiden schwächsten auf dem Platz (Blick-Note 2). Aber auch Jonathan Asp Jensen sowie die eingewechselten Luke Plange, Oscar Clemente und Emmanuel Tsimba machen es nicht viel besser.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Marques bis 46., Lee bis 62., Krasniqi bis 69., Asp Jensen bis 83., Stroscio bis 83. Minute. – Clemente ab 46. Minute. Plange ab 62., Ullmann ab 69., Tsimba ab 83., Diarrassouba ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos