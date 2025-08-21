DE
Geldregen für Basel?
Fulham an FCB-Stürmer interessiert

Premier-League-Klub Fulham ist an Philip Otele interessiert. Für den FCB-Stürmer müssten die Londoner wohl rund 16 Millionen Franken locker machen.
Publiziert: 17:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Philip Otele könnte den FC Basel bereits wieder verlassen.
Foto: TOTO MARTI
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Winkt dem FC Basel der nächste Geldregen? Fulham sei gemäss BBC an Stürmer Philip Otele (26) interessiert. Der Klub müsste wohl um die 15 Millionen Pfund (rund 16 Millionen Franken) nach Basel überweisen. Otele ist in den Fokus der Londoner gerückt, weil andere Transferziele wie Arsenals Reiss Nelson und Schachtar Donezks Kevin zu teuer sind. Otele wurde erst diesen Sommer fix verpflichtet – zuvor war er von Al-Wahda nur ausgeliehen.

Der Wechsel würde Basel zwar wieder Geld in die Kassen spülen, allerdings ist die Personaldecke bei den Bebbi angespannt. Nach dem Abgang von Kevin Carlos nach Nizza und den verletzungsbedingten Ausfällen von Bénie Traoré und Anton Kade bleiben Trainer Ludovic Magnin nur wenige Optionen. Gut möglich, dass die Basler bei einem Wechsel von Otele selbst nochmals auf dem Markt aktiv werden.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
