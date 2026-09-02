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Geht die Serie weiter?
Sturmjuwel und Transfer-Hammer lassen Lugano träumen

Dem FC Lugano ist ein Transferhammer geglückt. Vom FC Basel leihen sich die Tessiner Albian Ajeti aus. Derweil hat man mit Dereck Moncada ein echtes Juwel in den eigenen Reihen – das Lugano-Inside.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Dereck Moncada ist in absoluter Torlaune.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Lugano verpflichtet Albian Ajeti vom FC Basel mit Kaufoption
  • 18-jähriger Dereck Moncada erzielt fünf Tore in 11 Spielen
  • Servette startet holprig, Lugano bleibt Favorit für Donnerstagsspiel
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die News der Woche

Dem FC Basel ist ein wahrer Transfer-Hammer geglückt. Wie Blick zuerst öffentlich gemacht hat und wenig später von den Klubs bestätigt wurde, leihen sich die Tessiner Albian Ajeti vom FC Basel aus. Der Deal beinhaltet auch eine Kaufoption. Zuletzt ist es dem Stürmer beim FCB nicht mehr gelaufen. Gegen den FCZ und YB hatte ihn Trainer Stephan Lichtsteiner gar komplett aus dem Kader gestrichen. Sein letztes Pflichtspieltor schoss der 29-Jährige Anfang Mai gegen den späteren Sensationsmeister Thun.

Die grosse Frage

Setzt der FC Lugano seine Ungeschlagenheit fort? Die Bianconeri haben in dieser Spielzeit noch kein Spiel verloren – und das gar wettbewerbsübergreifend. Das soll sich auch in der englischen Woche gegen Servette und Basel nicht ändern. Die andere Frage ist, ob Dereck Moncada weiterhin am Laufmeter trifft? In insgesamt 11 Spielen war der 18-Jährige schon fünf Mal erfolgreich. Im Schnitt braucht der Honduraner 76 Minuten pro Tor.

Gesagt ist gesagt

«Wir freuen uns, dass sich Albian für unser Projekt entschieden hat. Als routinierter Mittelstürmer bringt er Erfahrung, eine ausgezeichnete Kenntnis des Schweizer Fussballs sowie die Qualitäten eines Strafraumspielers mit, die er auch bei namhaften Klubs im Ausland weiterentwickeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unsere Offensive sein wird», sagt Sebastian Pelzer in der Medienmitteilung zur Ajeti-Verpflichtung.

Die Blick-Prognose

Bei Servette greifen die Zahnräder noch überhaupt nicht ineinander. Lugano ist der klare Favorit und wird die drei Punkte im Tessin behalten.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Zanotti, Kendouci, Grgic, Pihlström; Dos Santos, Moncada; Behrens.

Wer fehlt?

Marques, Alioski, Cassano (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

  1. Grgic 4,75
  2. Mai 4,75
  3. Zanotti 4,67

Hier gehts zur Übersicht aller Lugano-Noten.  

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli pfeift das Spiel in der AIL-Arena. Johannes von Mandach unterstützt als VAR aus Volketswil.

Der Gegner

Servette ist mühevoll in die neue Saison gestartet. Immerhin haben die Grenats auch aufgerüstet. Doch ob das für den dringend benötigten Sieg reicht? Hier gehts zum Servette-Inside.

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6

Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr
Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr
Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr
Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr
Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr
Do., FCB – Sion 20.30 Uhr

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Lugano
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