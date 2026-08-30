Bastien Feller Sportjournalist

Trotz der Rückkehr aus Georgien am Freitagmorgen um 6 Uhr erwischt Lugano den besseren Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute bringt Moncada die Tessiner nach einem Eckball in Führung. Wie so oft kommt die Ecke von Grgic perfekt getreten.

Der Lugano-Mittelfeldspieler gibt dem Spiel einmal mehr den Rhythmus und ist sowohl für die Angriffe als auch für die Defensive wichtig. Der ehemalige YB-Goalie David von Ballmoos ist beim Gegentreffer machtlos und wird zudem von Dos Santos auf der Linie gerettet. Es ist die einzige gute Aktion des Lugano-Spielers an diesem Nachmittag – sie reicht aber, damit die Tessiner mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

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