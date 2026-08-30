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Lugano-Noten gegen Sion
Tessiner können sich auf Mittelfeldmotor Grgic verlassen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:1-Sieg von Lugano gegen Sion.
Publiziert: 16:56 Uhr
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1/6
Lugano steht neu an der Spitze der Tabelle.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Bastien FellerSportjournalist

Trotz der Rückkehr aus Georgien am Freitagmorgen um 6 Uhr erwischt Lugano den besseren Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute bringt Moncada die Tessiner nach einem Eckball in Führung. Wie so oft kommt die Ecke von Grgic perfekt getreten.

Der Lugano-Mittelfeldspieler gibt dem Spiel einmal mehr den Rhythmus und ist sowohl für die Angriffe als auch für die Defensive wichtig. Der ehemalige YB-Goalie David von Ballmoos ist beim Gegentreffer machtlos und wird zudem von Dos Santos auf der Linie gerettet. Es ist die einzige gute Aktion des Lugano-Spielers an diesem Nachmittag – sie reicht aber, damit die Tessiner mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2:4
4
0
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4:2
4
-4
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5:2
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2:5
4
-7
1
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