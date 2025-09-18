Lausanne muss wochenlang auf Leistungsträger verzichten

Jamie Roche wird Lausanne fehlen. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich am Mittwoch in Lugano verletzt und musste früh ausgewechselt werden.

Jamie Roche hat sich das Knie gestaucht und fällt rund sechs Wochen aus. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lausanne-Coach Peter Zeidler (63) bezeichnete Jamie Roche (24) nach dem 1:3 gegen GC am Sonntag, das der defensive Mittelfeldspieler krank verpasst hat, als nur schwer ersetzbar. Doch genau das müssen die Waadtländer in den nächsten rund sechs Wochen versuchen.

Der Schwede hat sich am Mittwoch beim 1:1 in Lugano in einem Zweikampf gegen Uran Bislimi verletzt und musste schon in der 14. Minute ausgewechselt werden. Der Leistungsträger hat sich das Knie gestaucht, schreibt sein Klub am Donnerstagabend auf seiner Webseite.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.