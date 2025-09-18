DE
FR
Abonnieren
Kurios! Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot
5:16
Lugano-Remis gegen Lausanne:Kurios! Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot

Gegen Lugano verletzt raus
Lausanne muss wochenlang auf Leistungsträger verzichten

Jamie Roche wird Lausanne fehlen. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich am Mittwoch in Lugano verletzt und musste früh ausgewechselt werden.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Jamie Roche hat sich das Knie gestaucht und fällt rund sechs Wochen aus.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Lausanne-Coach Peter Zeidler (63) bezeichnete Jamie Roche (24) nach dem 1:3 gegen GC am Sonntag, das der defensive Mittelfeldspieler krank verpasst hat, als nur schwer ersetzbar. Doch genau das müssen die Waadtländer in den nächsten rund sechs Wochen versuchen. 

Der Schwede hat sich am Mittwoch beim 1:1 in Lugano in einem Zweikampf gegen Uran Bislimi verletzt und musste schon in der 14. Minute ausgewechselt werden. Der Leistungsträger hat sich das Knie gestaucht, schreibt sein Klub am Donnerstagabend auf seiner Webseite. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport