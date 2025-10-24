DE
FR
Abonnieren

Gegen Basel verletzt
Winti-Captain Remo Arnold fällt aus

Der FC Winterthur muss auf Captain Remo Arnold verzichten. Der Innenverteidiger hat sich am letzten Samstag beim Spiel gegen Basel verletzt.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

  • Winterthur-Captain Remo Arnold fällt wegen Muskelbündelriss in der Wade aus
  • Verletzung erfolgte beim 0:3 gegen Basel, schwerer Rückschlag für Schlusslicht
  • 28-jähriger Innenverteidiger wird für die nächsten Spiele nicht verfügbar sein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Schlechte Nachrichten für den FC Winterthur: Das Schlusslicht der Super League, muss vorerst auf seinen Captain Remo Arnold verzichten. Der 28-jährige Innenverteidiger erlitt am Samstag beim 0:3 in Basel einen Muskelbündelriss in der Wade und fällt «für die nächsten Spiele» aus, wie der Klub auf seinem Instagram-Kanal mitteilte.

Für den FCW ist das nach dem jüngsten Trainerwechsel von Uli Forte zu Rückkehrer Patrick Rahmen ein herber Rückschlag.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Winterthur
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Winterthur
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur