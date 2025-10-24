Der FC Winterthur muss auf Captain Remo Arnold verzichten. Der Innenverteidiger hat sich am letzten Samstag beim Spiel gegen Basel verletzt.

Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts Winterthur-Captain Remo Arnold fällt wegen Muskelbündelriss in der Wade aus

Verletzung erfolgte beim 0:3 gegen Basel, schwerer Rückschlag für Schlusslicht

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schlechte Nachrichten für den FC Winterthur: Das Schlusslicht der Super League, muss vorerst auf seinen Captain Remo Arnold verzichten. Der 28-jährige Innenverteidiger erlitt am Samstag beim 0:3 in Basel einen Muskelbündelriss in der Wade und fällt «für die nächsten Spiele» aus, wie der Klub auf seinem Instagram-Kanal mitteilte.

Für den FCW ist das nach dem jüngsten Trainerwechsel von Uli Forte zu Rückkehrer Patrick Rahmen ein herber Rückschlag.

