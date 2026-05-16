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GC-Spieler nach Sieg
«Konnten heute befreit aufspielen»

Nicolas Glaus und Samuel Marques sprechen nach dem GC-Sieg über das Spiel und geben einen Ausblick auf die Barrage.
Publiziert: vor 36 Minuten
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