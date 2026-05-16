DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Die GC-Stimmen nach dem Sieg gegen Lausanne
GC-Spieler nach Sieg
«Konnten heute befreit aufspielen»
Nicolas Glaus und Samuel Marques sprechen nach dem GC-Sieg über das Spiel und geben einen Ausblick auf die Barrage.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zu GC
1:46
GC-Spieler nach Sieg
«Konnten heute befreit aufspielen»
1:01
Schon wieder Barrage für GC?
Abrashi: «Habe mir das auch anders erhofft»
2:17
Abrashi trauert Chancen nach
«Du verlierst das Spiel und weisst nicht wie»
3:13
Highlights im Video
Dieser Kopfball flutscht GC-Hammel durch die Finger
5:17
Böllerwurf und Attacke auf Bus
«Kinder wurden von GC-Fans massiv verängstigt»
1:33
Sutter nach Cup-Aus
«Die erste Halbzeit war vernünftig»
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Meistgelesen