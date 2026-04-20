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Böllerwurf und Attacke auf Bus
«Kinder wurden von den randalierenden GC-Fans massiv verängstigt»

GC verliert den Cup-Halbfinal gegen Stade-Lausanne-Ouchy – und die Fans eskalieren. Böller unter den Bus, Fackelwürfe und gestohlene Kassen. Tobias Wedermann und Florian Raz sprechen über falsche Hoffnung und warum Cup-Merch vor dem Spiel ein schlechtes Zeichen war.
Publiziert: 18:05 Uhr
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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