Seine Zeit bei den Grasshoppers schien auf der Ersatzbank zu enden. Aber gegen Basel zaubert Justin Hammel – und könnte sich seinen Stammplatz zurückerobern.

Plötzlich ist Hammel im Kampf um das GC-Tor wieder vorn

Plötzlich ist Hammel im Kampf um das GC-Tor wieder vorn

Darum gehts GC dreht gegen Basel ein 0:1 zum 2:1, Goalie Justin Hammel rettet zuvor dreimal auf der Linie

Nach dem 2:5 in Vaduz verlor Hammel seinen Stammplatz an Marvin Hübel, der sich später verletzte

Trainer Olaf Janssen lobt Hammel und stellt Hübel nach dessen Rückkehr keinen Stammplatz in Aussicht

Florian Raz Reporter Fussball

Stark, wie die Grasshoppers gegen den FC Basel ein 0:1 noch drehen. Besonders wichtig: Samuel Krasniqi (21) kann endlich seine starken Szenen mit Skorerpunkten veredeln. Aber ein anderer sorgt dafür, dass GC überhaupt erst eine Aufholjagd starten kann: Justin Hammel.

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Dreimal rettet er vor der Pause reaktionsstark auf der Linie. Immer nach Basler Eckbällen. Vor allem die Rettungstat bei Philip Oteles (27) Chance ist ein echter Monstersave. Statistik-Tools spucken aus, dass der Kopfball des FCB-Flügels in 87 Prozent der Fälle im Tor landet. Aber Hammel taucht blitzschnell und wischt das Spielgerät von der Linie.

Der interne Konkurrent will die Nummer 1

Dabei durchlebt der Goalie der Zürcher bislang eine extrem schwierige Saison. Es beginnt damit, dass GC im Sommer mit Marvin Hübel (23) einen Konkurrenten aus Aarau holt, der klare Ambitionen auf die Nummer 1 hat. Hammel wirkt durch den internen Druck zunächst verunsichert, greift häufiger daneben als von ihm gewohnt.

Dann zieht der damalige GC-Trainer Peter Zeidler (64) den Joker: Nach dem gesamthaft debakulösen 2:5 in Vaduz muss Hammel die Zeche bezahlen. Er verliert seinen Platz im Tor an Hübel. Und weil der saubere Arbeit abliefert, ändert sich daran auch nichts, als Olaf Janssen (60) für Zeidler übernimmt.

Es scheint, als werde Hammels Zeit bei GC auf der Ersatzbank enden. Der Vertrag des Baslers läuft im Sommer 2027 aus.

Doch als sich Hübel vor einem Monat beim 0:0 in Basel am Sprunggelenk verletzt, bekommt Hammel seine Chance. Und er ergreift sie mit beiden Händen.

«Ich habe einige Gespräche mit ihm geführt und ihm gesagt, dass am Ende der Fleiss entscheidend sein wird», sagt Janssen nach dem 2:1-Sieg gegen Basel, «jetzt holt er sich gerade den Lohn ab.»

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Hübel hat zwar noch immer die weitaus besseren Statistiken. Aber Janssen rechnet es Hammel hoch an, dass er sich auf den neuen Spielstil eingelassen hat: «Er muss jetzt viel mehr Entscheidungen treffen. Das tut er.»

Und plötzlich hat Hammel im Kampf um die Nummer 1 bei den Grasshoppers wieder die Nase vorn. Hübel dürfte nach der Winterpause wieder ins Training einsteigen. Was aber nicht bedeutet, dass er am Spieltag gleich wieder zwischen den Pfosten stehen wird. «Wenn Justin die Leistung konserviert, muss Marvin so Gas geben, dass er besser ist», sagt Janssen.