Zur Pause können sich die Grasshoppers bei Goalie Justin Hammel bedanken, dass es 0:0 steht. Stark seine Paraden gegen Victory und Otele. Das Heimteam beginnt ängstlich, hat vor der Pause bloss eine Chance. Die ist dafür richtig gut, Kenzo Goudmijn scheitert an FCB-Goalie Jonas Omlin.

Die Aussenverteidiger Nico Rissi und vor allem John Hilton sind fehleranfällig. Hilton wird von Gegenspieler Philip Otele dominiert, hat aber Glück, dass der Basler in absoluter Unterform seine Chancen nicht nutzt. Im Zentrum hat Manex Guibelalde einige schwierige Ballverluste vor dem eigenen Strafraum. Der schwerste führt zum 0:1.

Samuel Krasniqi ist von Anfang an der beweglichste Offensivspieler. Und der einzige, der sich etwas zutraut. Stark, dass er sich mit dem 1:1 belohnt. Vorbereitet wird das Tor von Julian von Moos, der zwar keine Note bekommt, aber viel Energie ins Spiel bringt. Das gilt auch für Nikolas Muci, der ein Tor aus Abseitsposition schiesst – und dann das Traumtor zum 2:1-Sieg.

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