GC-Pechvogel Julian von Moos fehlt den Hoppers nach einem Sturz im Bad gegen Vaduz. Olaf Janssen verrät, was er gegen den Aufsteiger anders machen will als Vorgänger Zeidler und wie Abrashis Jubiläum gefeiert wurde. Hier kommt das GC-Inside.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

Bitter für Julian von Moos (27). Der Offensivspieler, der zuletzt gegen Basel sein Comeback nach einer Verletzung gegeben hat, fällt gegen Vaduz aus. Aus kuriosem Grund: Wie Blick weiss, ist er am Montag zu Hause im Bad ausgerutscht und hat sich dabei eine leichte Muskelzerrung im Adduktorenbereich zugezogen.

Schlimm ist es aber nicht – er wird schon in der kommenden Woche wohl auf den Trainingsplatz zurückkehren. Pechvogel Von Moos fehlte zuletzt immer wieder verletzt. Bei GC reichte es seit seinem Wechsel im Sommer bisher nur für zwei Kurzeinsätze.

Die grosse Frage

Kann sich GC bei Vaduz für das 2:5-Debakel von Ende August rächen? Olaf Janssen, der damals noch nicht Trainer war, hat sich die deutliche Niederlage diese Woche angesehen: «Hätte auch deutlich höher ausfallen können, muss ich sagen.» Und welche Schlüsse konnte der Deutsche aus dem Spiel ziehen? «Wenn wir den Ball haben, müssen wir einen klareren Spielaufbau haben. Und gegen den Ball brauchen wir eine ganz klare Struktur, um sie aufzuhalten. Weil sie mit ihrer Art und Weise ein Chaos hervorrufen.»

Generell habe sich Janssen einige Spiele von Vaduz angesehen und sei begeistert vom Fussball, den der Aufsteiger spielt.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben ihn natürlich hochleben lassen. Aber er ist ein Vollprofi und will am liebsten gar nicht, dass man darüber spricht. Er will einfach die drei Punkte haben», antwortet Olaf Janssen auf die Frage, wie man intern Amir Abrashis (36) 300. GC-Spiel gefeiert hat. Beim Heimspiel gegen Vaduz soll er nochmals geehrt werden.

Die Blick-Prognose

Fünf Tore von Vaduz dürfte der Rekordmeister nicht nochmals bekommen. Denn die GC-Defensive wirkt unter Janssen doch deutlich sicherer und strukturierter als noch unter Peter Zeidler. Vorne haben die Hoppers aber aktuell Mühe, unter Janssen gelang ihnen in der Liga noch kein Tor. Ein knapper Heimsieg dürfte gegen den Aufsteiger aber drinliegen.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Pllana, Bettkober, Rissi; Stroscio, Guibelalde, Abrashi, Krasniqi; Clemente, Lee, Stroscio.

Wer fehlt?

Hübel, Von Moos, Creti, Diaby, Meyer (alle verletzt).

Goalie Marvin Hübel fällt bis zur Winterpause aus. Er hat sich im Spiel gegen Basel das Syndesmoseband gerissen und wurde bereits operiert.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Krasniqi 4,3 Guibelalde 4,1 Abrashi 4,0

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Der Schiedsrichter

Luca Piccolo leitet das Spiel, unterstützt wird er von VAR Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Lutfi Dalipi hält Vaduz offensiv am Leben: An 14 der 22 Ligatore war er direkt beteiligt. Trotzdem hat der Aufsteiger alle sechs Auswärtsspiele verloren. Hier gehts zum Vaduz-Inside.

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12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

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