Wurde bereits operiert

OP-Tisch statt GC-Kasten. Goalie Marvin Hübel hat sich im letzten Spiel verletzt. Er fällt wohl bis zur Winterpause aus.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Verletzungspech bei den Grasshoppers. Wie die Zürcher mitteilen, müssen sie voraussichtlich bis zur Winterpause auf Goalie Marvin Hübel verzichten. Beim 0:0 gegen den FC Basel am letzten Sonntag hat sich der 23-Jährige eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Gemäss Blick-Infos handelt es sich um einen Riss des Syndesmosebandes. Hübel wurde bereits erfolgreich operiert und kann sich nun der Rehabilitation widmen. Sollte er tatsächlich bis zur Winterpause ausfallen, würde er sieben Meisterschaftsspiele verpassen.

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