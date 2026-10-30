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Wurde bereits operiert
GC-Goalie Hübel fällt wochenlang aus

OP-Tisch statt GC-Kasten. Goalie Marvin Hübel hat sich im letzten Spiel verletzt. Er fällt wohl bis zur Winterpause aus.
Publiziert: vor 1 Minute
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Wird in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen: Marvin Hübel.
Foto: Toto Marti
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Verletzungspech bei den Grasshoppers. Wie die Zürcher mitteilen, müssen sie voraussichtlich bis zur Winterpause auf Goalie Marvin Hübel verzichten. Beim 0:0 gegen den FC Basel am letzten Sonntag hat sich der 23-Jährige eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Gemäss Blick-Infos handelt es sich um einen Riss des Syndesmosebandes. Hübel wurde bereits erfolgreich operiert und kann sich nun der Rehabilitation widmen. Sollte er tatsächlich bis zur Winterpause ausfallen, würde er sieben Meisterschaftsspiele verpassen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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Grasshopper Club Zürich
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