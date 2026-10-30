Wurde bereits operiert

Verletzungspech bei den Grasshoppers. Wie die Zürcher mitteilen, müssen sie voraussichtlich bis zur Winterpause auf Goalie Marvin Hübel verzichten. Beim 0:0 gegen den FC Basel am letzten Sonntag hat sich der 23-Jährige eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.
Gemäss Blick-Infos handelt es sich um einen Riss des Syndesmosebandes. Hübel wurde bereits erfolgreich operiert und kann sich nun der Rehabilitation widmen. Sollte er tatsächlich bis zur Winterpause ausfallen, würde er sieben Meisterschaftsspiele verpassen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6