GC-Anhang macht seinem Ärger Luft
«Distanz zwischen Klub und Fans gross wie lange nicht»

Die GC-Fans machen ernst und gehen zum zweiten Mal innert Wochenfrist verbal gegen Business Officer Christoph Urech vor.
Publiziert: vor 27 Minuten
Die GC-Fans begehren auf.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Sektor IV – so nennt sich das offizielle Sprachrohr der GC-Fans. Aufgrund der schlechten Lage der Hoppers schreibt sich der Sektor IV am Freitagabend auf seiner Homepage erneut den Frust von der Seele.

«Die Hauptursachen für die negative Entwicklung sind nicht im Scouting, beim Trainerstab oder dem Sportchef zu suchen. Viel mehr sind es die Besitzer des LAFC, die trotz wiederholten Versprechungen nicht bereit sind, in die 1. Mannschaft des Grasshopper Clubs Zürich zu investieren», schreibt die Fanszene auf Schweizerdeutsch. Es ist dies schon der zweite Fan-Aufstand nach jenem beim letzten Heimspiel gegen Thun.

Fans nehmen Urech unter Beschuss

Und wie schon damals bekommt erneut Chief Business Officer Christoph Urech sein Fett weg. «Seit seiner Anstellung mussten jene Personen, die für die positive Entwicklung verantwortlich waren, den Klub sofort wieder verlassen. Die Distanz zwischen Fans und Vereinsführung ist so gross wie schon lange nicht mehr.» Gemeint ist damit offenbar insbesondere der unter «fadenscheinigen Gründen» erfolgte Rauswurf des Head of Community & Culture vom letzten Freitag.

Zum wiederholten Mal kommt zudem der Vorwurf, dem Thuner Urech fehle das Gespür für die Stadt Zürich. «Hat ein Berner Oberländer, der sinnbildlich für den LAFC steht, eine Ahnung vom Fussballgeschäft in Zürich?», fragt die GC-Fanszene rhetorisch.

Zum Schluss des Statements betont der GC-Anhang, dass die Mannschaft nicht unter den Turbulenzen leiden soll: «Wir rufen alle GC-Fans auf, die Mannschaft bedingungslos und mit allen Emotionen im Abstiegskampf zu unterstützen.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
