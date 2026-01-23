Die GC-Fans machen ernst und gehen zum zweiten Mal innert Wochenfrist verbal gegen Business Officer Christoph Urech vor.

Christian Müller Redaktor Sport

Sektor IV – so nennt sich das offizielle Sprachrohr der GC-Fans. Aufgrund der schlechten Lage der Hoppers schreibt sich der Sektor IV am Freitagabend auf seiner Homepage erneut den Frust von der Seele.

«Die Hauptursachen für die negative Entwicklung sind nicht im Scouting, beim Trainerstab oder dem Sportchef zu suchen. Viel mehr sind es die Besitzer des LAFC, die trotz wiederholten Versprechungen nicht bereit sind, in die 1. Mannschaft des Grasshopper Clubs Zürich zu investieren», schreibt die Fanszene auf Schweizerdeutsch. Es ist dies schon der zweite Fan-Aufstand nach jenem beim letzten Heimspiel gegen Thun.

Fans nehmen Urech unter Beschuss

Und wie schon damals bekommt erneut Chief Business Officer Christoph Urech sein Fett weg. «Seit seiner Anstellung mussten jene Personen, die für die positive Entwicklung verantwortlich waren, den Klub sofort wieder verlassen. Die Distanz zwischen Fans und Vereinsführung ist so gross wie schon lange nicht mehr.» Gemeint ist damit offenbar insbesondere der unter «fadenscheinigen Gründen» erfolgte Rauswurf des Head of Community & Culture vom letzten Freitag.

Zum wiederholten Mal kommt zudem der Vorwurf, dem Thuner Urech fehle das Gespür für die Stadt Zürich. «Hat ein Berner Oberländer, der sinnbildlich für den LAFC steht, eine Ahnung vom Fussballgeschäft in Zürich?», fragt die GC-Fanszene rhetorisch.

Zum Schluss des Statements betont der GC-Anhang, dass die Mannschaft nicht unter den Turbulenzen leiden soll: «Wir rufen alle GC-Fans auf, die Mannschaft bedingungslos und mit allen Emotionen im Abstiegskampf zu unterstützen.»