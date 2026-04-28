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Galt als heisser Kandidat
Magnin wird nicht FCL-Trainer

Die Trainersuche läuft beim FC Luzern auf Hochtouren. Mit Ludovic Magnin verzichtet ein heisser Kandidat.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Ludovic Magnin hat sich aus dem Rennen um den Trainerjob beim FC Luzern genommen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Tobias WedermannFussballchef

Mario Frick (51) verlässt den FC Luzern im Sommer nach viereinhalb Jahren im Amt, wer auf den Liechtensteiner folgen wird, ist noch nicht bekannt. Sportchef Remo Meyer (45) will die Frick-Nachfolge bis Ende Mai geregelt haben.

Jetzt hat sich ein heisser Kandidat selbst aus dem Rennen genommen. Wie Nau.ch am Montag berichtete, soll Ludovic Magnin (47) kein Interesse mehr an der vakanten Stelle in der Swissporarena haben. Die Berichte decken sich mit Informationen des Blicks. Magnin galt in den vergangenen Tagen zumindest bei Teilen des FCL noch als Favorit, wie aus dem Umfeld zu hören war. Nun hat er sich gegen den FCL entschieden.

Magnin arbeitete zuletzt beim FC Basel, wurde im Januar nach einer Leistungsbaisse von seinen Aufgaben bei Rotblau entbunden. Seither ist der ehemalige Nati-Spieler ohne Job. Trotz seiner Absage an den FCL wird der Westschweizer im Sommer eine heisse Aktie auf dem Trainermarkt sein, einige Klubs werden ihn wohl auf der Liste haben.

Beim FCL weiter im Rennen sind gemäss Blick-Informationen Kandidaten wie Giorgio Contini (52), der Luzerner U21-Trainer Michel Renggli (46) oder auch Federico Valente (50), der momentan mit Lecco um den Aufstieg in die Serie B kämpft.

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