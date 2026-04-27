Beim FC Luzern treibt Sportchef Remo Meyer die Gespräche mit den verbliebenen Kandidaten voran. Vier Trainer sind wohl noch im Rennen. Die Entscheidung rückt näher.

Beim FC Luzern läuft die Trainersuche auf Hochtouren. Spätestens Ende Mai will Sportchef Remo Meyer (45) den Nachfolger von Mario Frick (51) präsentieren. In der Zwischenzeit führt er mit verschiedenen Kandidaten Gespräche. Nach der Marktsondierung und ersten Treffen mit den Personalien soll es dem Vernehmen nach ab dieser Woche in die entscheidende Phase gehen. In den kommenden Tagen sind weitere Gespräche geplant.

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Lange galt U21-Trainer Michel Renggli (46) als logische Lösung – nicht zuletzt, weil der frühere FCL-Captain selbst betont hat, den nächsten Schritt machen zu wollen und ohne Zweifel über die Luzerner DNA verfügt. Gemäss Blick-Informationen soll aktuell aber Ex-FCB-Coach Ludovic Magnin (47) die Nase vorne haben im Rennen um den FCL-Trainerstuhl.

Der Waadtländer war bereits vor viereinhalb Jahren ein Thema für den Job – und ist es nun erneut. Seine ausgezeichnete Beziehung zu Meyer könnte sich dabei als Vorteil erweisen. Ein weiterer Kandidat, der in den vergangenen Tagen bei den Innerschweizern unter die Lupe genommen wurde, ist Giorgio Contini (52), der bei YB noch einen Vertrag hat bis im Sommer 2027.

Kommt der Nachfolger aus Italien?

Und dann gibt es gemäss Blick-Informationen ein weiterer Name, der in der Zentralschweiz heiss gehandelt wird: Federico Valente (50). Der Solothurner steht aktuell in Italien bei Lecco an der Seitenlinie, wo er im Aufstiegskampf um die Serie B involviert ist, und besitzt einen Vertrag bis 2027. Sowohl bei seinem aktuellen Klub als auch beim FC Südtirol (Serie B) und in der Jugendabteilung des SC Freiburg hat er gezeigt, wie gut er mit jungen Spielern arbeiten kann – eine Eigenschaft, die der neue FCL-Trainer zwingend mitbringen muss.

Kein Wunder also, dass Sportchef Meyer das Profil von Valente gefällt. Ob am Ende er, Magnin, Renggli, Contini oder ein Mister X Fricks Nachfolge antritt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist jedoch: Der Kreis der Kandidaten wird nun von Tag zu Tag enger.