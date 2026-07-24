An der WM brillierte Johan Manzambi mit seinen Toren und seinem Spielwitz. Danach folgte der Wechsel von Freiburg zu Aston Villa in die Premier League und sorgte so für einen Schweizer Rekordtransfer. Servette freut das gleich doppelt – hier kommt das Servette-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi wechselt für Rekordsumme zu Aston Villa, Servette profitiert finanziell

Servette erhält über 1 Mio. CHF Ausbildungsentschädigung für Manzambi

Servette gegen Basel: Anpfiff am Samstag, 18 Uhr, Stade de Genève

Tim Guillemin Redaktor Sport

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Eben erst war Johan Manzambi noch der Shootingstar an der WM. Nach dem Ausscheiden der Nati folgte der Transfer von Freiburg auf die Insel zu Aston Villa, den den Mittelfeld-Star direkt zum teuersten Schweizer Spieler jemals gemacht hat. Das freut auch Servette: Manzambi wurde bei den Genfern ausgebildet, entsprechend erhalten sie eine Ausbildungsentschädigung. Nach Blick-Informationen beläuft sich diese auf über eine Million Franken. Noch schöner dürfte daher das Wiedersehen sein: Manzambi wird sich am Samstag unter die Fans im Stade de Genève mischen.

Die grosse Frage

Bleibt Timothé Cognat bei Servette? Die Antwort scheint «ja» zu lauten. «Er hat seine Enttäuschung vom letzten Winter, als er wechseln wollte, überwunden. Er hat diesen Sommer kein passendes Angebot erhalten. Für mich ist der Abschied Vergangenheit. Er ist hier und glücklich», sagt Jocelyn Gourvennec am Vorabend des Spiels gegen Basel.

Gesagt ist gesagt

«Der FC Basel hat einige gute Spieler verloren, darunter Dominik Schmid, der für mich einer der besten Spieler der Super League war. Trotzdem haben sie einen sehr starken Kern an Spielern behalten. Es wird schwierig, aber wir wollen unbedingt gut in die Saison starten, anders als letztes Jahr», so Jocelyn Gourvennec.

Die Blick-Prognose

Der nominell dritte Goalie Léo Besson (23) wird ein grossartiges Spiel abliefern und seine Klasse in Abwesenheit von Edvinas Gertmonas und Jeremy Frick unter Beweis stellen. Daran besteht kein Grund zur Sorge. Junior Kadiles Verletzung ist angesichts seiner Bedeutung für das Offensivspiel von Servette deutlich besorgniserregender, doch die Grenats verfügen über Alternativen. Sie sind in dieser frühen Phase der Saison zweifellos eingespielter als Basel und wollen gut in die Saison starten. Ein Sieg ist mehr als wahrscheinlich.

Mögliche Aufstellung

Besson; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Douline, Naressi; Stevanovic, Ayé, Lambourde.

Wer fehlt?

Es ist ein schwerer Schlag für Servette, die ohne zwei Schlüsselspieler in die Saison starten müssen: Neuzugang Edvinas Gertmonas und Junior Kadile sind beide verletzt. Da auch Jérémy Frick ausfällt, wird Léo Besson im Tor der Grenats stehen. Der 23-Jährige, der im Final des Schweizer Cups mit Stade-Lausanne-Ouchy (SLO) in der Startelf stand, hat noch kein Spiel in der Super League absolviert. «Er ist bereit. Er ist ein sehr guter und erfahrener Torwart und hat zum Ende der letzten Saison mit SLO sehr gut gespielt», versichert Trainer Jocelyn Gourvennec. Dazu kommt auch noch der verletzungsbedingte Ausfall von Flügelverteidiger Thomas Lopes.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder pfeift das Spiel im Stade de Genève. Johannes von Mandach assistiert am VAR-Bildschirm in Volketswil.

Der Gegner

Basel ist in der Sommerpause auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Gleich vier Spieler dürften gegen Genf zum Debüt kommen. Allerdings will Trainer Stephan Lichtsteiner auch auf zwei Verkaufskandidaten setzen – mehr dazu gibts im FCB-Inside.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

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