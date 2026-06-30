St. Gallen übernimmt Stürmer nach Leihe fix

Aliou Baldé bleibt beim FC St. Gallen. Der 23-jährige Guineer, der seit 2025 von Nizza ausgeliehen ist, hat bei den Espen einen Vertrag für die nächsten drei Jahre unterzeichnet.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC St. Gallen treibt die Kaderplanung weiter munter voran. Am Dienstagnachmittag haben die Espen den nächsten Deal eingetütet. Aliou Baldé bleibt St. Gallen bis 2029 erhalten. Im Sommer 2025 ist der Guineer auf Leihbasis von Nizza in die Ostschweiz gekommen. Nun haben sich die Verantwortlichen nach 42 Spielen und 15 Toren dazu entschieden, die Kaufoption für den 23-Jährigen zu ziehen. Im Cupfinal war es Baldé, der das 1:0 vorbereitete und den Penalty zum 2:0 herausgeholt hat.

Peter Germann, Verwaltungsratsmitglied des FC St. Gallen, äussert sich in einer Medienmitteilung zur Übernahme: «Aliou spielte bei uns die beste Saison seiner Karriere. Mit seiner Geschwindigkeit, seinem Zug zum Tor, seinen überraschenden Dribblings sorgt er stets für Torgefahr und tut jedem Gegner weh. Aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht freuen wir uns, Aliou nun fix übernehmen zu können.»

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