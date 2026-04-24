Alles ist bereit für den ersten Meistertitel des FC Thun. Gegen Lugano braucht es einen Sieg, dann kann gefeiert werden – hier ist das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun kann am Samstag gegen Lugano erstmals Schweizer Meister werden

Thun erzielte bisher 75 Tore und 110 Grosschancen in der Liga

Topskorer Rastoder: 13 Tore, Marktwert von 3 Millionen Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Ausgangslage

Gewinnt der FC Thun am Samstagabend gegen Lugano, ist den Berner Oberländern der Sensationstitel nicht mehr zu nehmen. Gibts ein Unentschieden oder eine Niederlage, kann es am Sonntag zur Sofameisterschaft kommen. Dafür darf St. Gallen nicht gegen YB gewinnen. Sollten die Espen gewinnen, wäre die Meisterfeier um mindestens eine Woche verschoben.

Die News der Woche

Der FC Thun kann zum ersten Mal in der Klubhistorie Schweizer Meister werden. Das Spiel ist schon längst ausverkauft, alle wollen den historischen Moment live erleben. Noch nie konnten die Berner Oberländer einen grossen Titel feiern – 2010 und 2025 konnte man sich über den Aufstieg in die Super League freuen. Die Thuner wären der erste Meister seit 2003, der nicht Basel, Zürich oder YB heisst. Ebenfalls sind sie der zweite Aufsteiger, der direkt die Meisterschaft gewinnt – GC schaffte dies 1950/51. Bei Aussenverteidiger Michael Heule, der gegen Basel sein erstes Super-League-Tor geschossen hat, ist die Vorfreude riesig: «Es fühlt sich brutal schön, an mit dieser Mannschaft ein Spiel zu bestreiten, in welchem wir wissen um was es geht. Ich glaube, wir sind alle mehr als bereit.»

Die grosse Frage

Zeigen die Thuner gegen Lugano Nerven? Alles ist angerichtet für die grosse Meistersause im eigenen Stadion. Eine Freinacht ist bereits bewilligt worden und die Meister-Artikel liegen im Fanshop bereit. Mit dem Verkauf wird natürlich noch gewartet, bis der Titel fix ist. Es liegt also nur noch an den Spielern, den Titel so schnell wie möglich zu sichern.

Gesagt ist gesagt

«Das, was wir diese Saison machen, ist einmalig. Es ist eine Mannschaft, die es so nicht mehr geben wird. Deshalb müssen wir das geniessen», so Heule. Sie seien wirklich elf Freunde auf dem Platz, so der Linksaussen.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Meichtry, Bertone, Roth, Imeri; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Nino Ziswiler, Nils Reichmuth (beide verletzt).

Neben dem Platz

Der Sensationscoup der Thuner lockt auch internationale Medien an. Entsprechend begrenzt ist die Zeit von Trainer Mauro Lustrinelli, der diese Woche keine Aussagen für das Blick-Inside abgeben konnte. Auch in den kommenden Tagen wird der zukünftige Meistercoach eine gefragte Person bleiben. Michael Heule sagt zum internationalen Schaufenster: «Das macht uns keinen zusätzlichen Druck. Es motiviert uns sogar eher.»

Hast du gewusst, dass ...

... der FC Thun die geballte Offensivpower der Liga ist? Kein anderes Team hat mehr Tore geschossen (75), Abschlüsse verzeichnet (579), Grosschancen (110) und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (1085).

Aufgepasst auf

Elmin Rastoder. Der Stürmer erlebt eine fantastische Saison. Mit 13 Toren und sechs Vorlagen ist er der Topskorer der Thuner. Das widerspiegelt sich auch im Marktwert. Gemäss transfermarkt.de beläuft sich dieser mittlerweile auf drei Millionen Franken. Zu Beginn der Spielzeit lag dieser noch bei 300'000 Franken. Sein Vertrag mit den Berner Oberländern läuft noch bis 2027.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Bertone 4,6 Montolio 4,5 Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli ist für das Spiel als Schiedsrichter angesetzt. Nico Gianforte assistiert als VAR.

Der Gegner

Lugano ist mitten im Kampf um das europäische Geschäft. Mit einem Sieg gegen Thun könnte man den dritten Platz festigen und so Verfolger Basel in Zugzwang bringen. Hier geht es zum Inside der Bianconeri.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr