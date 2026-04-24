Darum gehts
- FC Thun kann am Samstag gegen Lugano erstmals Schweizer Meister werden
- Thun erzielte bisher 75 Tore und 110 Grosschancen in der Liga
- Topskorer Rastoder: 13 Tore, Marktwert von 3 Millionen Franken
Die Ausgangslage
Gewinnt der FC Thun am Samstagabend gegen Lugano, ist den Berner Oberländern der Sensationstitel nicht mehr zu nehmen. Gibts ein Unentschieden oder eine Niederlage, kann es am Sonntag zur Sofameisterschaft kommen. Dafür darf St. Gallen nicht gegen YB gewinnen. Sollten die Espen gewinnen, wäre die Meisterfeier um mindestens eine Woche verschoben.
Die News der Woche
Der FC Thun kann zum ersten Mal in der Klubhistorie Schweizer Meister werden. Das Spiel ist schon längst ausverkauft, alle wollen den historischen Moment live erleben. Noch nie konnten die Berner Oberländer einen grossen Titel feiern – 2010 und 2025 konnte man sich über den Aufstieg in die Super League freuen. Die Thuner wären der erste Meister seit 2003, der nicht Basel, Zürich oder YB heisst. Ebenfalls sind sie der zweite Aufsteiger, der direkt die Meisterschaft gewinnt – GC schaffte dies 1950/51. Bei Aussenverteidiger Michael Heule, der gegen Basel sein erstes Super-League-Tor geschossen hat, ist die Vorfreude riesig: «Es fühlt sich brutal schön, an mit dieser Mannschaft ein Spiel zu bestreiten, in welchem wir wissen um was es geht. Ich glaube, wir sind alle mehr als bereit.»
Die grosse Frage
Zeigen die Thuner gegen Lugano Nerven? Alles ist angerichtet für die grosse Meistersause im eigenen Stadion. Eine Freinacht ist bereits bewilligt worden und die Meister-Artikel liegen im Fanshop bereit. Mit dem Verkauf wird natürlich noch gewartet, bis der Titel fix ist. Es liegt also nur noch an den Spielern, den Titel so schnell wie möglich zu sichern.
Gesagt ist gesagt
«Das, was wir diese Saison machen, ist einmalig. Es ist eine Mannschaft, die es so nicht mehr geben wird. Deshalb müssen wir das geniessen», so Heule. Sie seien wirklich elf Freunde auf dem Platz, so der Linksaussen.
Mögliche Aufstellung
Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Meichtry, Bertone, Roth, Imeri; Ibayi, Rastoder.
Wer fehlt?
Nino Ziswiler, Nils Reichmuth (beide verletzt).
Neben dem Platz
Der Sensationscoup der Thuner lockt auch internationale Medien an. Entsprechend begrenzt ist die Zeit von Trainer Mauro Lustrinelli, der diese Woche keine Aussagen für das Blick-Inside abgeben konnte. Auch in den kommenden Tagen wird der zukünftige Meistercoach eine gefragte Person bleiben. Michael Heule sagt zum internationalen Schaufenster: «Das macht uns keinen zusätzlichen Druck. Es motiviert uns sogar eher.»
Hast du gewusst, dass ...
... der FC Thun die geballte Offensivpower der Liga ist? Kein anderes Team hat mehr Tore geschossen (75), Abschlüsse verzeichnet (579), Grosschancen (110) und Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (1085).
Aufgepasst auf
Elmin Rastoder. Der Stürmer erlebt eine fantastische Saison. Mit 13 Toren und sechs Vorlagen ist er der Topskorer der Thuner. Das widerspiegelt sich auch im Marktwert. Gemäss transfermarkt.de beläuft sich dieser mittlerweile auf drei Millionen Franken. Zu Beginn der Spielzeit lag dieser noch bei 300'000 Franken. Sein Vertrag mit den Berner Oberländern läuft noch bis 2027.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:
- Bertone 4,6
- Montolio 4,5
- Rastoder 4,5
Hier gehts zu allen Thuner Noten.
Der Schiedsrichter
Luca Cibelli ist für das Spiel als Schiedsrichter angesetzt. Nico Gianforte assistiert als VAR.
Der Gegner
Lugano ist mitten im Kampf um das europäische Geschäft. Mit einem Sieg gegen Thun könnte man den dritten Platz festigen und so Verfolger Basel in Zugzwang bringen. Hier geht es zum Inside der Bianconeri.
Die Spiele am Wochenende
Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr
Sa., GC – Luzern, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Basel – Sion, 14 Uhr
So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr
So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19