Lucas Werder Reporter Fussball

Es wird Ethan Meichtry herzlich egal sein, dass er der einzige Thuner beim 3:1-Sieg gegen den FCB ist, der eine ungenügende Note einfährt. Darüber wird sich der Flügelspieler, der nur die Hälfte seiner zehn Pässe an den Mitspieler bringt, mit dem baldigen Meistertitel trösten können. Dass der Leader am kommenden Wochenende gegen Lugano den ersten von fünf Matchbällen auf dem Fuss hat, hat er vor allem Michael Heule zu verdanken. Der trifft kurz nach der Pause nach einem Dribbling zum 2:0 und bereitet das dritte Tor nach einem 50-Meter-Sprint vor. Weil er auch noch ganze zehn seiner 13 Zweikämpfe gewinnt, gibt es von Blick die Note 6.

An der schnuppern auch Elmin Rastoder, der ein Tor vorbereitet und einmal selber trifft. Stark präsentiert sich auch das Innenverteidiger-Duo um Jan Bamert und Genis Montolio sowie Goalie Niklas Steffen, der nach der Pause mehrfach stark pariert. Die Note 5 gibt es auch für Kastriot Imeri. Der hat in der ersten Halbzeit noch Pech, dass sein Flankenball nach einer kurz ausgeführten Ecke nur am Pfosten landet. Dafür glänzt die YB-Leihgabe nach der Pause. Erst holt er gegen Schmid einen streng gepfiffenen Freistoss heraus, dann zirkelt er diesen punktgenau auf den Fuss von Torschütze Heule.

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Hinweis: Meichtry bis 63., Imeri bis 63., Ibayi bis 74., Roth bis 74., Heule bis 91. – Rupp ab 63., Käit ab 63., Matoshi ab 74., Labeau ab 74., Bürki ab 91. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Hätte der FCB für jeden genügenden Basler einen Punkt aus dem Berner Oberland mit nach Hause genommen, wäre die Ausbeute beim 1:3 in der Stockhorn Arena genau gleich ausgefallen. Nämlich null.

Gleich zwei Profis kassieren die Note 2. Einer davon ist Nicolas Vouilloz, bei dem man sich fragen darf, ob er sich nach dem Kabinenbrand nur mit Turnschuhen eindecken konnte. So zumindest wäre es zu erklären, warum der Rechtsverteidiger beim ersten Gegentor überhaupt nicht auf Tempo kommt. Und warum er sich beim 0:2 derart einfach von Heule düpieren lässt. Fast noch schlechter ist der Auftritt von Ibrahim Salah, der zwei seiner sieben Zweikämpfe verliert und schon zur Pause Joker Duranville Platz machen muss.

Auch die Leistung von Xherdan Shaqiri ist ungenügend. Zwar arbeitet der FCB-Captain defensiv mit. Im Spiel nach vorne kommt aber zu wenig vom Topskorer, der mit seinen Fehlpass das dritte Gegentor einleitet. Noch am ehesten an einer genügenden Bewertung kratzen Goalie Hitz und Verteidiger Flavius Daniliuc. Am Ende wäre eine Note 4 aber genau so unverdient wie ein Basler Punktgewinn.

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Hinweis: Salah bis 46., Vouilloz bis 59., Ajeti bi 70., Leroy bis 70., Metinho bis 91. – Duranville ab 46., Rüegg ab 59., Koloto ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Koindredi ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Broschinski ab 91. (zu kurz für eine Bewertung).

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