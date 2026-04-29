Wer wird Nachfolger von Mario Frick auf der FCL-Trainerbank? Immer mehr mögliche Kandidaten nehmen sich selbst aus dem Rennen. Am Mittwoch gibts den nächsten Korb für die Luzerner.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der Kreis der Kandidaten für die Nachfolge von Mario Frick (51) lichtet sich zusehends. Name um Name verschwindet vom sich immer schneller drehenden Trainerkarussell: Michel Renggli (46), Ludovic Magnin (47) gaben dem Klub einen Korb. Und auch Giorgio Contini (52) kommt für den Job offenbar nicht mehr in Frage.

Ebenfalls kein Kandidat mehr für die Frick-Nachfolge ist Marc Schneider (45). Was zuerst von Nau.ch berichtet wurde, deckt sich mit Blick-Informationen: Der Berner Oberländer, der momentan als Trainer von Vaduz im Aufstiegsrennen ist, übernimmt ebenfalls nicht beim FCL.

Schneider hatte bereits vor einigen Wochen in einem Interview angedeutet, dass ein Wechsel für ihn kein Thema sei – dennoch nahmen die Gerüchte um seine Person zuletzt deutlich zu. Viele hielten Schneider mit seiner Art und seinem Spielstil – ähnlich wie Frick mit der 4-4-2-Raute – für eine ideale Lösung beim FC Luzern. Daraus aber wird nun nichts. Schneider ist ohnehin noch bis 2027 vertraglich an Vaduz gebunden

Zaubert Luzern einen «Mister X» hervor?

Im Rennen um den FCL-Job bleibt gemäss Blick-Informationen weiter Federico Valente (50). Das Profil des aktuellen Lecco-Trainers gefällt Sportchef Remo Meyer (45) besonders: Der frühere Goalie gilt als ausgewiesener Förderer junger Spieler, legt grossen Wert auf defensive Stabilität (was unter Frick in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt der Fall war) – ohne dabei die Offensive zu vernachlässigen.

Allerdings dürfte Valente zum jetzigen Stand nicht der einzige Kandidat sein. Damit ist auch ein «Mister X» wieder im Rennen um den Trainerposten beim FC Luzern.

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