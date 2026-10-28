Berner spielen endlich zu null «Zesiger ist alles, was sich YB seit Jahren gewünscht hat»

YB gewinnt am Wochenende den Spitzenkampf gegen St. Gallen. Doch nicht nur das, die Berner kriegen dabei kein Gegentor! Für Pascal Schürpf ist klar, dass muss das Rezept für die ganze Saison sein, wie er im Podcat «FORZA!» sagt.