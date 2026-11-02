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Bei YB-Niederlage gegen FCZ
«Das habe ich im Profi-Fussball noch nie erlebt»

Florian Raz ist am Sonntag im Wankdorf beim Spektakel-Spiel zwischen YB und FCZ. Im «FORZA!»-Podcast spricht er über den katastrophalen Auftritt der Berner in der zweiten Halbzeit und eine Szene, die er so noch nie erlebt hat.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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