Bei YB-Niederlage gegen FCZ «Das habe ich im Profi-Fussball noch nie erlebt»

Florian Raz ist am Sonntag im Wankdorf beim Spektakel-Spiel zwischen YB und FCZ. Im «FORZA!»-Podcast spricht er über den katastrophalen Auftritt der Berner in der zweiten Halbzeit und eine Szene, die er so noch nie erlebt hat.