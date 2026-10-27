Es läuft nicht in Luzern «Das ist doch das Thema bei Matteo Di Giusto»

Tobias Wedermann und Florian Raz gehen extra beide in den Letzigrund, um Luzern zu sehen und dann liefern die Innerschweizer so eine performance ab. Das sorgt für viel Unverständnis und Ex-Luzerner Pascal Schürpf appelliert an die Spieler. Das alles im Podcast «FORZA!».