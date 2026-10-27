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Es läuft nicht in Luzern
«Das ist doch das Thema bei Matteo Di Giusto»

Tobias Wedermann und Florian Raz gehen extra beide in den Letzigrund, um Luzern zu sehen und dann liefern die Innerschweizer so eine performance ab. Das sorgt für viel Unverständnis und Ex-Luzerner Pascal Schürpf appelliert an die Spieler. Das alles im Podcast «FORZA!».
Publiziert: 27.10.2026 um 11:23 Uhr
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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