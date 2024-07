1/6 Der FC Basel läuft diese Saison mit roten Flammen auf.

Lucas Werder Reporter Fussball

Gross war der Spott, als der FC Basel vor einer Woche seine beiden Trikot-Sätze für die neue Saison präsentierte. Doch mittlerweile hat sich um die neue Basler Arbeitskleidung ein kleiner Hype entwickelt. Zahlreiche internationale Sport-Medien haben das gewagte Flammen-Design der Bebbi aufgegriffen.

Beim FCB zeigt man sich mit den ersten Verkaufszahlen zufrieden. «Das Fan-Interesse an den neuen Trikots ist vielversprechend», heisst es auf Anfrage. Bislang seien rund dreimal so viele Heim- wie Auswärtsleibchen verkauft worden. Genaue Zahlen kann der Klub aber noch nicht kommunizieren, der FCB will zunächst die ersten paar Heimspiele mit geöffnetem Fanshop abwarten.

«Einen seriösen Vergleich mit dem letzten Jahr können wir aktuell noch nicht ziehen, damals wurde das neue Trikot anlässlich eines Saisoneröffnungs-Events mit dem Heimspiel gegen Benfica Lissabon lanciert, was sehr viele Leute ins Joggeli und in den Fanshop lockte», so die Begründung.

Mehr Anfragen aus dem Ausland

Was sich aber bereits feststellen lässt: Der Hype um das neue Trikot hat für deutlich mehr Trikot-Anfragen aus dem Ausland gesorgt als in anderen Jahren. Einen Anteil daran dürfte auch der deutsche Star-Rapper Haftbefehl haben. Nachdem die Basler ein Promo-Video des neuen Trikots mit seinem Song «Ich rolle mit meim Besten» unterlegt hatten, teilte Haftbefehl die neuen Shirts auf Instagram.

Inzwischen hat sich der deutsche Musiker sogar als neuer FCB-Fan geoutet und beim Klub angefragt, ob er nicht zwei Exemplare des neuen Trikots erhalten könne. Diesem Wunsch sind die Basler sofort nachgekommen, wie eine Instagram-Story von Haftbefehl zeigt. Der Rapper hat sogar angekündigt, demnächst ein Heimspiel im Joggeli besuchen zu wollen.