Ex-FCB-Junior schafft Sprung in die Baller League

Als erster Schweizer überhaupt ist der Jan Muzangu (24) in die Baller League gedraftet worden. In der mit Ex-Fussballern gespickten Hallen-Meisterschaft will der Basler nun sein Können unter Beweis stellen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Bis zu 3,7 Millionen Zuschauende haben die erste Saison der Baller League verfolgt. Nun geht die von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründete Hallenfussball-Liga mit zahlreichen Sonderregeln in ihre zweite Saison. Und zum ersten Mal ist auch ein Schweizer mit dabei. Der Basler Jan Muzangu (24) wurde von Youtube-Star und Fussballer Nader El-Jindaoui (27) in sein Team FC Nitro gedraftet.

«Das ist eine riesige Möglichkeit für mich, mein Können auf so einer grossen Plattform zeigen zu können», sagt Muzangu zu Blick. «Das ist genau mein Ding. Ich komme vom Strassenfussball und kann auf einem solch kleinen Spielfeld meine Stärken perfekt ausspielen.»

Muzangu stammt aus dem Nachwuchs des FCB, schaffte in Basel aber nie den Sprung in den Profi-Kader. Nach mehreren Stationen in der Promotion League spielt der Flügelspieler seit Anfang Jahr wieder in seiner Heimatstadt beim BSC Old Boys in der 2. Liga interregional.

Youtuber Cubanito hat Muzangu entdeckt

Doch wie kommt es, dass ausgerechnet er nun eine Chance in der Ballers League bekommt, in der auch ehemalige Bundesliga-Spieler wie Maximilian Beister (33, HSV, Düsseldorf, Ingolstadt) oder Bastian Oczipka (35, Frankfurt, Schalke, Leverkusen) auflaufen? Einen grossen Anteil daran hat der Aarauer Louis Berger Gonzalez, besser bekannt als Youtuber Cubanito.

In einem seiner regelmässigen Video-Formate lässt er junge, talentierte Fussballer in einem Eins-gegen-Eins-Duell gegeneinander antreten. Ende Mai durfte auch Muzangu an einem solchen Spass-Turnier sein Können unter Beweis stellen und hat dabei offenbar mächtig Eindruck hinterlassen.

Cubanito sorgte im Anschluss dafür, dass sich seine Entdeckung am Combine der Baller League, eine Art Probetraining, beweisen durfte. Am Montag sicherte sich schliesslich der FC Nitro in der 4. Draft-Runde die Rechte an Muzangu. «Ich freue mich riesig und es macht mich auch ein Stück weit stolz», sagt Cubanito. «Nur weil ich jungen Fussballern weiterhelfen will, mache ich überhaupt diese Formate.»

Nun muss er jeden Montag nach Köln

Nun steht Muzangu aber vor einer Herausforderung. Neu muss er neben seinem Job bei einem Versicherungsunternehmen sowie den Trainings und Spielen mit den Old Boys auch noch die Baller League unter einen Hut bekommen. «Kein Problem, ich bin schliesslich noch jung», sagt Muzangu.

Die Spieltage der Hallenliga werden über die kommenden Wochen jeden Montagabend ausgetragen. Bereits kommende Woche könnte er als erster Schweizer zu seinem Debüt kommen.