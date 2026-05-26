Der FC Luzern gibt Luuk Breedijk nach Leihe definitiv in die zweithöchste Schweizer Liga ab.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Luuk Breedijk (22), der die letzte Saison per Leihe beim FC Wil verbracht hat, bleibt auf fester Basis in der Ostschweiz.

Breedijk wechselte im Alter von acht Jahren (2012) in die Nachwuchsabteilung des FCL und debütierte im April 2023 schliesslich in der Super League. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Offensivspieler jedoch nicht. Insgesamt 91 Profi-Minuten hat er für die Innerschweizer absolviert und dabei immerhin ein Tor erzielt.

In der Challenge League kam er seit seinem Wechsel zu Wil auf 29 Einsätze (zwei Tore, vier Vorlagen). «Ich bin sehr froh, dass sich Luuk für einen Verbleib bei uns entschieden hat. Mit seiner Einstellung und seiner Spielweise war er für uns ein wichtiger Spieler in der Rückrunde. Zudem bin ich überzeugt, dass sich die positive Entwicklung auch auf seine Statistik in der kommenden Spielzeit auswirken wird», wird Wil-Sportchef Michael Lang (35) in einer Medienmitteilung zitiert.

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