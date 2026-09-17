John Hilton und Dries Boussatta haben eine gemeinsame Geschichte. Und der Linksverteidiger ist nicht der einzige Spieler im Klubkonstrukt mit einer Verbindung zum technischen Berater der GC-Besitzerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dries Boussatta ist als technischer Berater der Bridge Football Group für die GC-Transfers zuständig

Boussatta trat in der Vergangenheit als Spielerberater des GC-Zugangs John Hilton auf

Hilton ist nicht der einzige Spieler in der Bridge Football Group, bei dem Boussatta als Spielerberater genannt wurde

Florian Raz Reporter Fussball

Wochenlang war John Hilton (25) bei den Grasshoppers im Probetraining. Kurz vor Transferschluss hat es dann schliesslich mit einem Vertrag für die laufende Saison geklappt.

Warum man bei GC einen Linksverteidiger entdeckt hat, der erst mit 21 Jahren Profi geworden ist und der die letzten drei Jahre bei einem Mittelfeldklub der zweithöchsten holländischen Liga unter Vertrag war? Einen zudem, der seit Januar wegen eines Bänderrisses im Knie nicht mehr gespielt hat?

Die Antwort heisst Dries Boussatta (53). Der Holländer amtet als technischer Direktor der Bridge Football Group. Und damit auch als Sportchef der Grasshoppers sowie der drei anderen Vereine des Konstrukts.

Boussatta und Hilton verbindet eine längere Geschichte

Dieser Boussatta war laut holländischen Medien Hiltons Spielerberater, als der im Juni 2023 seinen ersten Profivertrag bei Dordrecht unterschrieb. Hat Boussatta also seinem eigenen Klienten ein Plätzchen bei GC gesichert?

Die Grasshoppers antworten auf eine entsprechende Anfrage von Blick folgendermassen: «Dries Boussatta war in der Vergangenheit als Spieleragent tätig. Seit seinem Eintritt bei der Bridge Football Group übt er diese Tätigkeit jedoch nicht mehr aus.»

Ein zweiter Spieler mit Boussatta-Bezug im Konstrukt

Heisst: Boussatta ist laut GC-Angaben derzeit nicht mehr Hiltons Berater. Die Verbindung zu seinem einstigen Kunden aber scheint eng geblieben zu sein. Und der US-Amerikaner ist nicht der einzige Spieler im Klubkonstrukt der Gruppe, bei dem Boussatta als Spielerberater in Erscheinung getreten ist.

In diesem Sommer wechselte Zaid El Bakkali (20) vom FC Den Bosch leihweise zu Pro Vercelli nach Italien. Beide Vereine gehören wie GC zur Bridge Football Group. Gemäss dem «Brabants Dagblad» war Boussatta El Bakkalis Spielerberater, als der im Juli 2024 aus dem Nachwuchs von Willem II zu Den Bosch wechselte. Damals amtete Boussatta laut seiner eigenen Linkedin-Biografie bereits seit vier Monaten als technischer Berater der Bridge Football Group.

GC lässt die Frage unbeantwortet, ob Boussattas persönliche Verbindung zu Verteidiger Hilton einen Interessenkonflikt bedeutet. Klar ist: Die Grasshoppers sind nicht der einzige Zürcher Verein, bei dem Entscheidungsträger eine enge Verbindung zu Klubangestellten aufweisen. Beim Stadtrivalen FC Zürich zum Beispiel ist Dino Lamberti (57) zugleich Berater des FCZ-Präsidenten, des Trainers und mehrerer Spieler.