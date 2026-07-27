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FCZ-Noten gegen St. Gallen
U21-Junior überzeugt beim Debüt – zwei fallen durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCZ-Noten zur Auftaktpleite in St. Gallen.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Der FCSG dreht die Partie gegen den FCZ mit einem Doppelschlag.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Mehr als eine Stunde lang haben die Zürcher Spiel und Gegner im Griff, lassen kaum Chancen zu, gehen in Führung. Dann reicht eine Unaufmerksamkeit und das ganze Fundament bricht in sich zusammen. Die komplette FCZ-Defensive befindet sich beim Eckball vor dem 1:1 im Tiefschlaf, am nächsten dran ist Lindrit Kamberi, doch auch er kann den frei stehenden Lukas Görtler nicht am Abschluss hindern. Beim zweiten Treffer lässt Hunziker FCZ-Verteidiger Sauter stehen, zuvor wird Görtler nicht am Flankenball gehindert. Grundsätzlich aber kann Marcel Koller mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Super-League-Debütant Leandro Schödler, der in der U21 als Innenverteidiger spielte, deutet sein Potenzial im zentralen Mittelfeld an. 

Hinweis: Comenencia bis 75., Berisha bis 75., Krasniqi bis 75., Sauter bis 81., Schödler bis 83. Minute.

Bangoura ab 75., Reichmuth ab 75., Spadanuda ab 75., Hack ab 81., Ramic ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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