Stefan Kreis Reporter Fussball

Mehr als eine Stunde lang haben die Zürcher Spiel und Gegner im Griff, lassen kaum Chancen zu, gehen in Führung. Dann reicht eine Unaufmerksamkeit und das ganze Fundament bricht in sich zusammen. Die komplette FCZ-Defensive befindet sich beim Eckball vor dem 1:1 im Tiefschlaf, am nächsten dran ist Lindrit Kamberi, doch auch er kann den frei stehenden Lukas Görtler nicht am Abschluss hindern. Beim zweiten Treffer lässt Hunziker FCZ-Verteidiger Sauter stehen, zuvor wird Görtler nicht am Flankenball gehindert. Grundsätzlich aber kann Marcel Koller mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Super-League-Debütant Leandro Schödler, der in der U21 als Innenverteidiger spielte, deutet sein Potenzial im zentralen Mittelfeld an.

Hinweis: Comenencia bis 75., Berisha bis 75., Krasniqi bis 75., Sauter bis 81., Schödler bis 83. Minute.

Bangoura ab 75., Reichmuth ab 75., Spadanuda ab 75., Hack ab 81., Ramic ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

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