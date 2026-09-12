Darum gehts
- Marc Schneider kehrt mit Vaduz am 13. September nach Zürich zurück
- Dalipi an 11 Toren in 10 Spielen beteiligt, Rückkehr zu YB möglich
- Vaduz liegt mit 1.65 erwartbaren Toren pro Spiel vor dem FCZ
Die News der Woche
Die Rückkehr von Marc Schneider in den Letzigrund. Etwas mehr als 20 Jahre sind vergangen, als der Vaduz-Trainer mit dem FCZ Schweizer Fussballgeschichte schreibt. Beim legendären 2:1-Sieg im Joggeli am 13. Mai 2006 steht der Linksverteidiger 90 Minuten auf dem Feld und erlebt hautnah mit, wie Alain Nef den Einwurf zu weit vorne ausführt, wie Florian Stahel den Ball akrobatisch zur Mitte bringt und sich Iulian Filipescu unsterblich macht. Auch Schneider ist im Letzigrund seit diesem Tag eine lebende Legende. 133 Pflichtspiele absolviert er für den FCZ, wird zweimal Meister und einmal Cupsieger. Von einer «Herzensangelegenheit» spricht der Vaduzer Trainer, als er auf seine Rückkehr in den Letzi angesprochen wird. Geschenke aber werden seine Ländle-Kicker trotzdem keine verteilen.
Die grosse Frage
Kann Vaduz Lutfi Dalipi im Rheinpark halten? An elf Toren ist die Leihgabe in den ersten zehn Pflichtspielen der Saison direkt beteiligt, bei YB hat der Freiburger noch einen Vertrag bis Juni 2030. Ob die Berner ihr Offensivjuwel bereits im Winter ins Wankdorf zurückbeordern werden? Ausgeschlossen ists nicht. Weil Alvynn Sanches als Wechselkandidat gilt – und Dalipi den Kaderplatz des Waadtländers erben könnte.
Gesagt ist gesagt
«Die deutsche Regionalliga hat ein gutes Niveau», sagt Marc Schneider. Als Sinnbild für diese Aussage steht Juan Cabrera, der in der letzten Saison noch für die zweite Mannschaft von Greuther Fürth in der vierthöchsten deutschen Liga kickte, nun aber mit Vaduz die Super League aufmischt. Mit Lado Akhalaia haben die Ländle-Kicker einen zweiten Regionalliga-Kicker verpflichtet, der Stürmer fällt mit einer Schulterverletzung aber noch wochenlang aus.
Die Blick-Prognose
Sowohl in Sachen erwartbare Tore (1.65 vs. 1.24) als auch was Schüsse (14 vs. 12) und Bälle ins Angriffsdrittel (37 vs. 33) angeht, liegt die Schneider-Elf aktuell vor dem FCZ, weshalb nichts gegen einen Punktgewinn der Ländle-Kicker spricht. Verteidigen die Zürcher so inferior wie im Derby gegen GC, liegt gar ein Sieg drin.
Mögliche Aufstellung
Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack; Stark, Cabrera; Cocic; Dalipi, Monsberger.
Wer fehlt?
Akhalaia, Föllmi, Neelakandan, Öhri, Seiler, Sorgic (alle verletzt). Eberhard (fraglich).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:
- Dalipi 4,86
- Cabrera 4,57
- Cocic 4,25
Der Schiedsrichter
Fedayi San pfeift das Spiel im Letzigrund. Lukas Fähndrich assistiert als VAR.
Der Gegner
Der FC Zürich ist auf dem Transfermarkt nicht wirklich aktiv geworden. Entsprechend dünn besetzt ist das Kader – besonders in der Verteidigung. Wie Trainer Marcel Koller die Vaduzer Offensivpower stoppen will, verrät er aber nicht – hier geht es zum FCZ-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr
Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr
Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr
So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr
So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr
So., Luzern – FCB 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4