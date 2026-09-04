Der FC Vaduz hat unter der Woche auf dramatische Art verloren. Nun gilt es den Mund abzuputzen und weiterzumachen. Gegen Lausanne müssen die Ländle-Kicker aber dringend zu mehr Sicherheit finden – hier kommt das Vaduz-Inside.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Dramatisch war die Niederlage des FC Vaduz unter der Woche gegen Luzern. Der Aufsteiger verspielt nicht nur eine Führung, sondern verliert das Spiel auch noch in letzter Minute. Weil der Assistent gesehen hat, dass der Ball mit vollem Umfang über der Linie war, liess Schiedsrichter Anojen Kanagasingam den Treffer zählen – der VAR fand keinen Gegenbeweis und so zählte das 2:1 der Luzerner. FCV-Trainer Marc Schneider akzeptierte den Entscheid, stellte aber auch klar, dass er keine TV-Bilder gesehen habe, die beweisen, dass der Ball drin gewesen war. Die Fehler für die Niederlage sucht er aber bei seinem Team: «Unser Spiel mit dem Ball war einfach nicht gut genug», so der 46-Jährige nach dem Spiel in Luzern. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Ländle-Kicker sich für einen soliden Auftritt nicht belohnen.

Die grosse Frage

Stabilisieren sich die Ländle-Kicker? Es ist aktuell noch zu viel top oder Flop bei den Liechtensteinern. Es wirkt, als wäre das Tempo in der Super League für einige Spieler etwas zu hoch. Ein Punkt, den auch Trainer Schneider so sieht: «Wir waren zu wenig dynamisch und hatten zu viele Stockfehler. Es ist ein Punkt, der unserem Spiel enorm wehtut, wenn wir die Ballsicherheit nicht haben und dumme Fehler machen.» Vor allem in der Defensive lassen die Vaduzer immer wieder Lücken zu. Ein Punkt, den die Liechtensteiner dringend verbessern müssen.

Gesagt ist gesagt

«Mich interessiert nicht, was GC macht», sagt Schneider angesprochen darauf, dass GC unter der Woche St. Gallen geschlagen hat und die Liechtensteiner wieder in der Tabelle überholt hat. Die Hoppers sind sicher einer der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – besonders nachdem Vaduz die Zürcher vergangenes Wochenende gleich mit 5:2 vom Platz gefegt hat. Er fokussiere sich voll und ganz auf sein Team und freue sich auf die nächsten Partien: «Wir hatten mehr Auswärts- als Heimspiele. Entsprechend freuen wir uns auf unser Stadion und unseren Platz.»

Die Blick-Prognose

Gibt es ein Spiel, das mehr nach Unentschieden schreit als die Begegnung zwischen Vaduz und Lausanne? Die Waadtländer sind bislang die «Remis-Könige». Dreimal holte man nur einen Punkt. Anders sieht das zwar bei Vaduz aus, das einen Sieg und fünf Niederlagen auf dem Konto hat. Auch wenn die Vaduzer eine torgefährliche Offensive haben, wankt die Defensive gewaltig. Auf der anderen Seite steht Lausanne, das am zweitwenigsten Tore erzielt, aber auch am drittwenigsten kassiert hat.

Mögliche Aufstellung

Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack; Stark, Cabrera; Cocic; Dalipi, Monsberger.

Wer fehlt?

Akhalaia, Neelakandan, Öhri, Seiler, Sorgic (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Dalipi 4,83 Cabrera 4,5 Mack 4,17

Hier gehts zur Übersicht aller Vaduz-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger und sein Team wurden für das Spiel im Ländle angesetzt. Als VAR unterstützt Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Lausanne hat zwar aktuell keine grossen Probleme in der Defensive, doch im Spiel nach vorne stottert der Motor. Vor allem Stürmer Omar Janneh kommt nicht auf Touren. Erst ein Spiel in sechs Spielen ist eine schlechte Ausbeute für den jungen Stürmer – hier gehts zum Lausanne-Inside.

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6 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr