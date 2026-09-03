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Ball überquert Linie um Millimeter – FCL feiert spät
3:52
Highlights im Video:Ball überquert Linie um Millimeter – FCL feiert spät

Vaduz-Noten zum Luzern-Match
Für einmal stottert beim Aufsteiger der Offensiv-Motor

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Vaduz-Spieler zur 1:2-Niederlage gegen Luzern.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Nando Toggenburger entscheidet mit seinem späten Tor das Spiel gegen Vaduz zu Luzerns Gunsten.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Für einmal ist die Vaduzer Offensivmaschinerie ins Stocken geraten. Ein erzieltes Tor reicht eben nicht, solange die Verteidigung hinten noch so anfällig ist wie die der Liechtensteiner. Denis Simani wankt und handelt sich vor der Pause eine unnötige Gelbe Karte ein. Weil Luzerns Faveurdi Bongeli im Strafraum am Boden liegen bleibt, provoziert er diesen so lange, bis es zur Rudelbildung kommt und der Innenverteidiger verwarnt wird. Auch sonst haben die Verteidiger immer wieder Mühe mit den schnellen Umschaltmomenten der Luzerner.

Und vorne können die Ländle-Kicker ihre offensive Power zu wenig nutzen. Juan Cabrera zeigt einen engagierten Auftritt, kann aber auch nicht für die nötige Torgefahr sorgen. Lutfi Dalipi glänzte gegen GC, gegen den FCL hängt er – bis auf seine Vorarbeit zum 1:0 – in der Luft. Von Marcel Monsberger kommt fast gar nichts, er wird für die letzten 20 Minuten auch ausgewechselt. Immerhin schiesst Julian Stark sein zweites Super-League-Tor.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
Super League
Super League
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