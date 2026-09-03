Andri Bäggli Redaktor Sport

Für einmal ist die Vaduzer Offensivmaschinerie ins Stocken geraten. Ein erzieltes Tor reicht eben nicht, solange die Verteidigung hinten noch so anfällig ist wie die der Liechtensteiner. Denis Simani wankt und handelt sich vor der Pause eine unnötige Gelbe Karte ein. Weil Luzerns Faveurdi Bongeli im Strafraum am Boden liegen bleibt, provoziert er diesen so lange, bis es zur Rudelbildung kommt und der Innenverteidiger verwarnt wird. Auch sonst haben die Verteidiger immer wieder Mühe mit den schnellen Umschaltmomenten der Luzerner.

Und vorne können die Ländle-Kicker ihre offensive Power zu wenig nutzen. Juan Cabrera zeigt einen engagierten Auftritt, kann aber auch nicht für die nötige Torgefahr sorgen. Lutfi Dalipi glänzte gegen GC, gegen den FCL hängt er – bis auf seine Vorarbeit zum 1:0 – in der Luft. Von Marcel Monsberger kommt fast gar nichts, er wird für die letzten 20 Minuten auch ausgewechselt. Immerhin schiesst Julian Stark sein zweites Super-League-Tor.

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