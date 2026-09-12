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FCSG-Noten zum Sion-Match
Gleich neun Espen bekommen den Mahnfinger

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der St. Galler Spieler zur 0:3-Niederlage gegen Sion.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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1/8
Von Lawrence Ati Zigis Arm prallt der Ball hinter die Linie. Es ist das letzte Tor, das im Sitterstadion fällt.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Bitterer Abend für Lawrence Ati Zigi. Als der St. Galler Goalie seine erste starke Parade zeigt, hat er bereits drei Tore kassiert. Beim dritten von Ali Kabacalman sieht er unglücklich aus, aber der Sittener Mittelfeldspieler kommt auch total frei vor ihm zum Abschluss.

Nein, an Zigi liegt es nicht, dass der FCSG das Spiel verliert. Es sind kurze Momente der Unachtsamkeit, wie jener von Lukas Daschner, der vor dem 0:1 unter dem Ball hindurchspringt und damit eine riesige Lücke entstehen lässt. Oder jener, als es Hugo Vandermersch verpasst, Winsley Boteli mit einem Foul an der Vorbereitung des 0:2 zu hindern.

Aber so ist dieses Spiel halt angelegt. Wenn die Spieler nicht 90 Minuten plus konzentriert sind, fallen die Gegentore. Und wenn die Spieler dann vorne auch noch so ungenau sind, dass es kaum zu guten Chancen kommt – von Toren ganz zu reden – gehen die Noten halt nach unten.

Natürlich sind Daschner, Carlo Boukhalfa oder auch Nevio Scherrer in der ersten halben Stunde brutal bissig, aggressiv und vom absoluten Willen zum Umschaltspiel beseelt. Aber das bringt halt nichts, wenn der letzte Pass, der Schuss oder die Flanke keine Gefahr heraufbeschwört.

Die St. Galler sind mit fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen in einem Tief. Schwierige Voraussetzungen vor der Auswärtsreise zu Leader Lugano ins Tessin.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC St. Gallen
Super League
Super League
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