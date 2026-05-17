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FCSG-Noten gegen Thun
Starke Defensive sichert den Espen einen Punkt

St. Gallen spielt gegen Thun 1:1. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 25 Minuten
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St. Gallen und Meister Thun trennen sich 1:1.
Foto: keystone-sda.ch
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Bei diesem letzten Ligaspiel zwischen Vizemeister und Meister geht es um zwei Dinge: Einerseits eine gelungene Generalprobe vor dem Cup-Final in einer Woche. Andererseits darum, das Limit bei der Intensität nicht zu strapazieren. So kommt es, dass Spieler wie Stanic und Okoroji hinten trotzdem ordentlich zur Sache gehen und aufräumen, aber die meisten Spieler durchschnittlich sind. Schlecht ist niemand. Boukhalfa ist ungenügend, weil eigentlich viel mehr im begabten Mittelfeldspieler steckt und er eine Top-Chance fahrlässig vergibt (40.). Vandermersch sieht beim Gegentreffer nicht gut aus.

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Hinweis: Diego Besio bis 46., Lukas Daschner bis 64., Carlo Boukhalfa bis 64., Corsin Konietzke bis 77., Hugo Vandermersch bis 77. – Alessandro Vogt ab 46., Betim Fazliji ab 64. (zu kurz für eine Bewertung), Christian Witzig ab 64. (zu kurz für eine Bewertung), Joel Ruiz ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Jordi Quintilla ab 77. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Der Meister wirkt nach dem fixen Sensationstitel satt. Auch in diesem Spiel. Doch um eine Meisterrunde mit null Punkten abzuwenden, werfen sich die Thuner trotzdem in die Zweikämpfe. Zwei stechen heraus: Michael Heule mit einem offensiv wie defensiv starken Auftritt in seiner Heimat. Und Noah Rupp, der im Mittelfeld die Chance kriegt und sich während des Spiels immer mehr in Szene setzt. Dieses Spiel ist ein Bewerbungsschreiben für das Ziehen der Kaufoption, sofern das noch nicht entschieden ist. Der Luzerner ist von Karlsruhe ausgeliehen. Klar ungenügend ist niemand, doch Dähler verschuldet beim Lattenschuss von Stevanovic (45.) fast ein Gegentor, Matoshi hat nicht den Einfluss, den sein Pendant Kastriot Imeri im offensiven Mittelfeld hat.

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Hinweis: Lucien Dähler bis 67., Valmir Matoshi bis 67., Kastriot Imeri bis 77., Brighton Labeau bis 77., Elmin Rastoder bis 89. – Fabio Fehr ab 67., Ethan Meichtry ab 67., Furkan Dursun ab 77., Nils Reichmuth ab 77., Marc Gutbub ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Super League
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FC St. Gallen
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