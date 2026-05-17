Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Bei diesem letzten Ligaspiel zwischen Vizemeister und Meister geht es um zwei Dinge: Einerseits eine gelungene Generalprobe vor dem Cup-Final in einer Woche. Andererseits darum, das Limit bei der Intensität nicht zu strapazieren. So kommt es, dass Spieler wie Stanic und Okoroji hinten trotzdem ordentlich zur Sache gehen und aufräumen, aber die meisten Spieler durchschnittlich sind. Schlecht ist niemand. Boukhalfa ist ungenügend, weil eigentlich viel mehr im begabten Mittelfeldspieler steckt und er eine Top-Chance fahrlässig vergibt (40.). Vandermersch sieht beim Gegentreffer nicht gut aus.

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Hinweis: Diego Besio bis 46., Lukas Daschner bis 64., Carlo Boukhalfa bis 64., Corsin Konietzke bis 77., Hugo Vandermersch bis 77. – Alessandro Vogt ab 46., Betim Fazliji ab 64. (zu kurz für eine Bewertung), Christian Witzig ab 64. (zu kurz für eine Bewertung), Joel Ruiz ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Jordi Quintilla ab 77. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Der Meister wirkt nach dem fixen Sensationstitel satt. Auch in diesem Spiel. Doch um eine Meisterrunde mit null Punkten abzuwenden, werfen sich die Thuner trotzdem in die Zweikämpfe. Zwei stechen heraus: Michael Heule mit einem offensiv wie defensiv starken Auftritt in seiner Heimat. Und Noah Rupp, der im Mittelfeld die Chance kriegt und sich während des Spiels immer mehr in Szene setzt. Dieses Spiel ist ein Bewerbungsschreiben für das Ziehen der Kaufoption, sofern das noch nicht entschieden ist. Der Luzerner ist von Karlsruhe ausgeliehen. Klar ungenügend ist niemand, doch Dähler verschuldet beim Lattenschuss von Stevanovic (45.) fast ein Gegentor, Matoshi hat nicht den Einfluss, den sein Pendant Kastriot Imeri im offensiven Mittelfeld hat.

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Hinweis: Lucien Dähler bis 67., Valmir Matoshi bis 67., Kastriot Imeri bis 77., Brighton Labeau bis 77., Elmin Rastoder bis 89. – Fabio Fehr ab 67., Ethan Meichtry ab 67., Furkan Dursun ab 77., Nils Reichmuth ab 77., Marc Gutbub ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).

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