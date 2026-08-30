Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC St. Gallen leistet sich gegen Thun in der Defensive einige Fehler. So zum Beispiel Chima Okoroji, der beim 0:1 den Ball gegen Labeau vertändelt und nicht klärt. Auch beim vierten Gegentor kommt er nicht in den Zweikampf. Immerhin bessert er seine Note mit der Vorlage zum 2:4 noch etwas auf. Im Mittelfeld geht Captain Lukas Görtler wie immer als Antreiber voran und peitscht seine Mitspieler auch nach dem vierten Gegentor nach vorne. Dort hat vor allem Alessio Besio einen schweren Stand. Gegen Thuns Marco Bürki zieht er fast immer den Kürzeren und wird zur Pause dann auch ausgewechselt. Aliou Baldé auf der anderen Seite kann immer wieder seine Stärke ausspielen: seine Schnelligkeit. Zu einem eigenen Torerfolg reicht es aber nicht, dafür bereitet er das erste Tor der St. Galler vor. Alles in allem ist es aber trotzdem ein gebrauchter Nachmittag für die Espen.

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