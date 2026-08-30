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FCSG-Noten gegen Thun
Captain Görtler geht als Antreiber voran – Verteidiger schwach

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der 3:4-Niederlage von St. Gallen gegen Thun.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Thun schlägt St. Gallen in einem torreichen Spiel 4:3.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der FC St. Gallen leistet sich gegen Thun in der Defensive einige Fehler. So zum Beispiel Chima Okoroji, der beim 0:1 den Ball gegen Labeau vertändelt und nicht klärt. Auch beim vierten Gegentor kommt er nicht in den Zweikampf. Immerhin bessert er seine Note mit der Vorlage zum 2:4 noch etwas auf. Im Mittelfeld geht Captain Lukas Görtler wie immer als Antreiber voran und peitscht seine Mitspieler auch nach dem vierten Gegentor nach vorne. Dort hat vor allem Alessio Besio einen schweren Stand. Gegen Thuns Marco Bürki zieht er fast immer den Kürzeren und wird zur Pause dann auch ausgewechselt. Aliou Baldé auf der anderen Seite kann immer wieder seine Stärke ausspielen: seine Schnelligkeit. Zu einem eigenen Torerfolg reicht es aber nicht, dafür bereitet er das erste Tor der St. Galler vor. Alles in allem ist es aber trotzdem ein gebrauchter Nachmittag für die Espen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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