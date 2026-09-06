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FCSG-Noten gegen Servette
Vier Espen stechen heraus – einer fällt durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu St. Gallens 2:0 gegen Servette.
Publiziert: 17:19 Uhr
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1/8
Der FCSG gewinnt nach vier Pflichtspielniederlagen wieder.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

St. Gallen meistert das Gastspiel gegen Servette dank seiner treffsicheren Stürmer souverän. Aliou Baldé erzielt einen herrlichen Führungstreffer und Nevio Scherrer trifft nach Einwechslung eiskalt zum 2:0. Beide Stürmer setzen sich beinahe jedes Mal gegen ihre direkten Gegenspieler durch. Auch die St. Galler Dreierkette liefert ein grossartiges Spiel. Chima Okoroji und Jozo Stanic agieren sehr souverän, Ersterer lässt sich in seinem 100. Super-League-Spiel zudem zwei Assists gutschreiben.

Startelf-Rückkehrer Carlo Boukhalfa (nach Verletzung) fehlt es ein wenig an Tempo, aber er gibt bis zu seiner logischen Auswechslung in der 57. Minute alles. Der einzige St. Galler, der an diesem Sonntag nicht überzeugen kann: Christian Witzig. Er wird folgerichtig zur Halbzeit ausgewechselt. Aber tut man ihm wirklich einen Gefallen, wenn man ihn auf dieser ungewohnten Position als zweite Sturmspitze spielen lässt? Unsicher.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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