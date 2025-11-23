1/8 Boukhalfa lässt St. Gallen spät jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Vor fünf Jahren holt Peter Zeidler Lawrence Ati Zigi zum FC St. Gallen, nun tut der Espen-Goalie seinem langjährigen Förderer richtig weh und sorgt mit seinen Paraden dafür, dass Lausanne ohne Punkte zurück an den Genfersee fährt. Auch die Abwehrkette ums Trio Gaal/Stanic/May macht einen hervorragenden Job. Letztgenannter erzielte unter der Woche bei der U21-Nati-Blamage gegen Luxemburg ein sagenhaft sehenswertes Eigentor, Gedanken darüber scheint sich der erst 18-Jährige aber keine mehr zu machen, derart abgebrüht wirkt May auf dem Feld. Zu einer der Attraktionen der Liga werden könnte Lukas Daschner. Der macht mit dem Ball am Fuss Dinge, wovon andere Fussballer bloss träumen.

Hinweis: Efekele bis 41., Vandermersch bis 73., Vogt bis 73., May bis 92. – Daschner ab 41., Witzig ab 73. (zu kurz für eine Bewertung), Baldé ab 73. (zu kurz für eine Bewertung), Ambrosius ab 92. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Wie ist das bitter. Da spielt Lausannes Verteidiger Karim Sow mehr als 80 Minuten lang ein gutes Spiel, stellt U21-Nati-Stürmer Alessandro Vogt kalt, verliert fast keinen Zweikampf. Und dann wird er innert weniger Minuten zum schlechtesten Spieler auf dem Feld. Erst verschuldet er einen Handspenalty, weil er sich von seinem ehemaligen Mitspieler Aliou Baldé düpieren lässt, dann sieht er nach einem unnötigen Foul auch noch die Ampelkarte. Fast noch enttäuschender ist der Auftritt von Ousmane Diakité. Der Stürmer aus Mali ist vom Potenzial her einer der spektakulärsten Spieler der Super League, im Kybunpark aber bringt er kein Bein vors andere.

Hinweis: Beloko bis 46., Mollet bis 58., Fofana bis 58., Custodio bis 81, Diakite bis 89. – Sigua ab 46., Lekoueiry ab 58. Poaty ab 58., Butler-Oyedeji ab 81. (zu kurz für eine Bewertung), Ajdini ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).

