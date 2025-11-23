DE
FCSG-Noten gegen Lausanne
Goalie Zigi tut Zeidler richtig weh

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 1:0-Siegs von St. Gallen gegen Lausanne.
Publiziert: vor 57 Minuten
Boukhalfa lässt St. Gallen spät jubeln.
Stefan KreisReporter Fussball

Vor fünf Jahren holt Peter Zeidler Lawrence Ati Zigi zum FC St. Gallen, nun tut der Espen-Goalie seinem langjährigen Förderer richtig weh und sorgt mit seinen Paraden dafür, dass Lausanne ohne Punkte zurück an den Genfersee fährt. Auch die Abwehrkette ums Trio Gaal/Stanic/May macht einen hervorragenden Job. Letztgenannter erzielte unter der Woche bei der U21-Nati-Blamage gegen Luxemburg ein sagenhaft sehenswertes Eigentor, Gedanken darüber scheint sich der erst 18-Jährige aber keine mehr zu machen, derart abgebrüht wirkt May auf dem Feld. Zu einer der Attraktionen der Liga werden könnte Lukas Daschner. Der macht mit dem Ball am Fuss Dinge, wovon andere Fussballer bloss träumen.

Hinweis: Efekele bis 41., Vandermersch bis 73., Vogt bis 73., May bis 92. – Daschner ab 41., Witzig ab 73. (zu kurz für eine Bewertung), Baldé ab 73. (zu kurz für eine Bewertung), Ambrosius ab 92. (zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Wie ist das bitter. Da spielt Lausannes Verteidiger Karim Sow mehr als 80 Minuten lang ein gutes Spiel, stellt U21-Nati-Stürmer Alessandro Vogt kalt, verliert fast keinen Zweikampf. Und dann wird er innert weniger Minuten zum schlechtesten Spieler auf dem Feld. Erst verschuldet er einen Handspenalty, weil er sich von seinem ehemaligen Mitspieler Aliou Baldé düpieren lässt, dann sieht er nach einem unnötigen Foul auch noch die Ampelkarte. Fast noch enttäuschender ist der Auftritt von Ousmane Diakité. Der Stürmer aus Mali ist vom Potenzial her einer der spektakulärsten Spieler der Super League, im Kybunpark aber bringt er kein Bein vors andere.

Hinweis: Beloko bis 46., Mollet bis 58., Fofana bis 58., Custodio bis 81, Diakite bis 89. – Sigua ab 46., Lekoueiry ab 58. Poaty ab 58., Butler-Oyedeji ab 81. (zu kurz für eine Bewertung), Ajdini ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).  

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
