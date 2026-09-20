Lucas Werder Reporter Fussball

28 Spiele hat Mihailo Stevanovic für die U21 des FCB bestritten. Zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft hat es der Mittelfeldspieler aber nie geschafft. Nach seinem überragenden Auftritt beim 3:1-Sieg im Joggeli würden sich aber wohl einige Basler Fans den Espen-Profi zurück am Rheinknie wünschen. Als Abräumer vor der Abwehr gewinnt er nicht nur acht von elf Zweikämpfen, sondern verhindert kurz vor Schluss auch den Ausgleich durch FCB-Joker Koloto.

Damit holt sich Stevanovic als einer von fünf St. Gallern die Note 5 ab. Die bekommen auch Aliou Baldé, der zum frühen 1:0 trifft, Christian Witzig, der mit seinem Flachschuss auf 2:1 stellt, und Chima Okoroji, der die Blumen für die vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugende Defensive einheimst. Alle anderen Espen holen sich immerhin die Note 4 ab. Eine ungenügende Bewertung kann es nach einem 3:1-Erfolg im Joggeli eigentlich auch keine geben.

Joker Carlo Boukhalfa bleibt trotz Tor und Vorlage ohne Note, weil er erst in der 62. Minute ins Spiel kommt und damit zu kurz für eine Bewertung auf dem Platz steht.

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