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FCSG-Noten gegen Basel
Vier Espen stechen bei Sieg im Joggeli heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 3:1-Sieg von St. Gallen gegen Basel.
Publiziert: vor 25 Minuten
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1/11
Das 3:1 durch Carlo Boukhalfa (M.) besiegelt den FCSG-Sieg in Basel.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Lucas WerderReporter Fussball

28 Spiele hat Mihailo Stevanovic für die U21 des FCB bestritten. Zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft hat es der Mittelfeldspieler aber nie geschafft. Nach seinem überragenden Auftritt beim 3:1-Sieg im Joggeli würden sich aber wohl einige Basler Fans den Espen-Profi zurück am Rheinknie wünschen. Als Abräumer vor der Abwehr gewinnt er nicht nur acht von elf Zweikämpfen, sondern verhindert kurz vor Schluss auch den Ausgleich durch FCB-Joker Koloto.

Damit holt sich Stevanovic als einer von fünf St. Gallern die Note 5 ab. Die bekommen auch Aliou Baldé, der zum frühen 1:0 trifft, Christian Witzig, der mit seinem Flachschuss auf 2:1 stellt, und Chima Okoroji, der die Blumen für die vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugende Defensive einheimst. Alle anderen Espen holen sich immerhin die Note 4 ab. Eine ungenügende Bewertung kann es nach einem 3:1-Erfolg im Joggeli eigentlich auch keine geben.

Joker Carlo Boukhalfa bleibt trotz Tor und Vorlage ohne Note, weil er erst in der 62. Minute ins Spiel kommt und damit zu kurz für eine Bewertung auf dem Platz steht.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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9
20
25
2
BSC Young Boys
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9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
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9
-8
6
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