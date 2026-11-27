Trotz des anstehenden Cup-Krachers gegen Lugano denkt Coach Enrico Maassen nicht ans Schonen in Thun – muss aber selbst aufpassen, keine Sperre zu kassieren. Hier kommt das Espen-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Gute Nachrichten aus dem St. Galler Lazarett: Christian Witzig ist wieder vollständig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Auch Behar Neziri absolviert bereits wieder Teile des Teamtrainings. Trotz der bevorstehenden englischen Woche mit dem Cup-Kracher gegen Lugano am Mittwoch denkt Trainer Enrico Maassen derweil nicht ans Schonen: «Wir werden die beste Mannschaft aufs Feld stellen, die zur Verfügung steht.» Auf der Bank muss der Deutsche allerdings ohne seinen gesperrten Assistenten Jonas Meier auskommen – und selbst aufpassen: Maassen steht bei drei Gelben Karten und ist eine Verwarnung von einer Sperre entfernt.

Die grosse Frage

Wann findet St. Gallens «Offside-König» Aliou Baldé das richtige Timing? Kein Spieler in der Super League tappt häufiger in die Abseitsfalle als FCSG-Flügelflitzer Aliou Baldé: Ganze 17-mal hob der Linienrichter bei ihm in dieser Saison bereits die Fahne. Trainer Enrico Maassen nimmt es dennoch gelassen, schliesslich ist der enorme Speed das grösste Kapital des Angreifers – und genau dieses Risiko an der letzten Linie zwingt gegnerische Abwehrspieler oft zu Fehlern. «Wir weisen ihn darauf hin, dass er so schnell ist, dass er auch einen Meter tiefer stehen kann», erklärt Maassen. «Aber es ist Gefühlssache, und er arbeitet daran.» In Thun wird sich zeigen, ob Baldé die Abseitsfalle diesmal überlistet.

Gesagt ist gesagt

«Ich glaube, dass wir im ersten Spiel ein bisschen unglücklich verloren haben. Deswegen sind wir diesmal fokussierter, besser vorbereitet und gehen mit einem sehr guten Gefühl nach Thun», blickt Abwehrspieler Jozo Stanić auf die Revanche im Berner Oberland voraus. Vom Cup-Schlager gegen Leader Lugano am kommenden Mittwoch will sich der Kroate noch nicht ablenken lassen: «Als Profi denkst du von Spiel zu Spiel. Wichtig ist jetzt am Sonntag in Thun, dass wir eine gute Leistung abliefern und drei Punkte mit nach Hause bringen.»

Die Blick-Prognose

Der FC St. Gallen reist als Favorit ins Berner Oberland – getragen vom harmonierenden Offensivduo Andrin Hunziker (sechs Saisontore) und Lukas Daschner, das zuletzt beim 2:2 gegen den FCZ für beide Treffer sorgte. Ein Selbstläufer wird es im Visana Stadion aber kaum: Thun bewies beim knappen 2:3 gegen YB viel Moral und entschied bereits das erste Saisonduell in St. Gallen spektakulär für sich. Knüpfen die Oberländer daran an, erwartet die Fans ein offener Schlagabtausch. Blick tippt auf ein spektakuläres Unentschieden.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanić, Heydari; Stevanović; Vandermersch, Görtler, Daschner, Okoroji; Boukhalfa, Hunziker.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Diego Besio und Nino Weibel (beide verletzt). Christian Witzig und Behar Neziri (fraglich). Co-Trainer Jonas Meier ist gesperrt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Hunziker 4,2 Heydari 4,2 Görtler 4,1

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Thun ist defensiv noch immer nicht zur Ruhe gekommen. In den letzten fünf Ligaspielen kassierte der Meister jeweils mindestens drei Gegentore, am Donnerstag verlor er bei Ajax 0:4. Das müsste sich für Punkte ändern. Hier gehts zum Thun-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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