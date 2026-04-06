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FCL-Noten gegen Servette
Keiner verdient sich Lob – der Angriff fällt komplett durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCL-Noten zur 0:3-Pleite gegen Servette.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
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1/8
Servette gewinnt gegen Luzern verdient mit 3:0.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Taisei Abe ist für den Führungstreffer von Servette mitverantwortlich, da er Miroslav Stevanovic nicht am Kopfball hindern kann. Der Japaner agiert auch beim 2:0 durch Timothé Cognat viel zu naiv – er lässt sich von Mendes austanzen. Insgesamt zeigt Luzern eine ungenügende Leistung, insbesondere im Angriff, wo Matteo Di Giusto ebenso unsichtbar bleibt wie Lucas Ferreira, Oscar Kabwit und Andrej Vasovic. Pascal Loretz kann zwar einige Paraden zeigen, doch insgesamt gibt es niemanden, den es zu loben gilt.

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Hinweis: Dantas Fernandes bis 63., Ferreira bis 63., Vasovic bis 63., Di Giusto bis 87., Abe bis 87. Minute.

Ciganiks ab 63., Spadanuda ab 63., Meyer ab 63., Grbic ab 87., Wyss ab 87. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Timothé Cognat zeigt im Mittelfeld eine sehr gute Leistung. Der 28-jährige Franzose, der nach dem Spiel bekanntgibt, den Verein nach acht Jahren verlassen zu wollen, wird Servette fehlen. Auch das bosnische Genie Miroslav Stevanovic spielt sehr gut, ebenso wie Junior Kadile (5 Tore und 4 Vorlagen in 7 Spielen). Bradley Mazikou überzeugt auf der linken Seite. Kein Spieler von Servette ist am Ostermontag ungenügend, auch wenn Florian Ayé im Sturm nicht den besten Tag hat. Zu erwähnen sind die beiden unglücklichen verletzungsbedingten Ausfälle von Téo Allix und Joël Mall. Allix-Ersatz Houboulang Mendes findet gut ins Spiel. Er bereitet kurz nach der Pause das 2:0 für Timothé Cognat vor. 

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Hinweis: Allix bis 27. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Mall bis 56., Ishuayed bis 87., Ayé bis 87. Minute.

Mendes ab 27., Frick ab 56. Minute. Njoh ab 87., Guillemenot ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
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