Tim Guillemin Redaktor Sport

Taisei Abe ist für den Führungstreffer von Servette mitverantwortlich, da er Miroslav Stevanovic nicht am Kopfball hindern kann. Der Japaner agiert auch beim 2:0 durch Timothé Cognat viel zu naiv – er lässt sich von Mendes austanzen. Insgesamt zeigt Luzern eine ungenügende Leistung, insbesondere im Angriff, wo Matteo Di Giusto ebenso unsichtbar bleibt wie Lucas Ferreira, Oscar Kabwit und Andrej Vasovic. Pascal Loretz kann zwar einige Paraden zeigen, doch insgesamt gibt es niemanden, den es zu loben gilt.

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Hinweis: Dantas Fernandes bis 63., Ferreira bis 63., Vasovic bis 63., Di Giusto bis 87., Abe bis 87. Minute.

Ciganiks ab 63., Spadanuda ab 63., Meyer ab 63., Grbic ab 87., Wyss ab 87. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Timothé Cognat zeigt im Mittelfeld eine sehr gute Leistung. Der 28-jährige Franzose, der nach dem Spiel bekanntgibt, den Verein nach acht Jahren verlassen zu wollen, wird Servette fehlen. Auch das bosnische Genie Miroslav Stevanovic spielt sehr gut, ebenso wie Junior Kadile (5 Tore und 4 Vorlagen in 7 Spielen). Bradley Mazikou überzeugt auf der linken Seite. Kein Spieler von Servette ist am Ostermontag ungenügend, auch wenn Florian Ayé im Sturm nicht den besten Tag hat. Zu erwähnen sind die beiden unglücklichen verletzungsbedingten Ausfälle von Téo Allix und Joël Mall. Allix-Ersatz Houboulang Mendes findet gut ins Spiel. Er bereitet kurz nach der Pause das 2:0 für Timothé Cognat vor.

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Hinweis: Allix bis 27. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Mall bis 56., Ishuayed bis 87., Ayé bis 87. Minute.

Mendes ab 27., Frick ab 56. Minute. Njoh ab 87., Guillemenot ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

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