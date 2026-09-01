Der FC Luzern hat ein gewaltiges Kader. Trainer Jörg Portmann muss damit umgehen, sagt aber auch, dass er sich nicht täglich um das Wohl seiner Spieler kümmert – hier gibts das FCL-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luzern s Portmann schlägt sich mit 30-Mann-Kader herum

FCL-Coach hält an Goalie Letica fest trotz schwacher Leistung

Blick-Prognose: Torreiches Spiel erwartet die Fans

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

Die Luzerner haben derzeit ein 30-Mann-Kader. Entsprechend müssen auch immer wieder Spieler auf der Tribüne bleiben. «Es geben alle richtig Gas. Es gibt einige Spieler, die nicht zufrieden sind. Trotzdem verhalten sie sich tadellos», erklärt Trainer Udo Portmann die Personallage. Entsprechend bereiten ihm derzeit Verletzungen nur wenig Kopfschmerzen. Gut möglich, dass noch der eine oder andere Spieler gehen könnte. Die Chance, sich ins Team zu spielen, gibt es laut Portmann aber: «Die Spieler können mich auf dem Platz überzeugen. Ich versuche, proaktiv Gespräche zu suchen. Aber ich verteile nicht jeden Tag Streicheleinheiten und ich bin auch kein Psychotherapeut.»

Die grosse Frage

Hält die Luzerner Trendwende an? Den Auftakt in die neue Saison haben ihnen die Thuner vermasselt. Die ersten beiden Spiele gingen gleich mit jeweils drei Gegentoren verloren. Seitdem haben sich die Innerschweizer stabilisiert. Gegen St. Gallen und Servette spielten die Luzerner Remis und gegen Lausanne gab es den ersten Sieg. «Ich hatte bereits nach der langen Vorbereitung gedacht: ‹Wir haben so eine geile Basis.› Ich hatte das Gefühl, dass wir uns direkt belohnen können. Andere Teams haben das aber auch, trotzdem sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sind aber noch nicht am Peak», so Portmann.

Gesagt ist gesagt

«Karlo wird im Tor stehen», moderiert Trainer Udo Portmann jegliche Goalie-Diskussionen vor der englischen Woche weg. Obwohl Karlo Letica beim 0:1 gegen Servette keine gute Figur abgibt, bleibt er klar die Nummer 1. Ob man mit der Rochade nicht auch das Selbstvertrauen von Simon Simoni zerstört habe, will Blick vom Trainer wissen. «Wir waren immer transparent, dass noch ein Goalie kommt. Er war natürlich enttäuscht. Es wäre aber auch nicht gut, wenn er das nicht wäre. Sein erstes Signal an mich war: ‹Hey Trainer, ich gebe Gas und will an der 1 von Karlo rütteln.› Das zeigt er im Training seither.»

Die Blick-Prognose

Es wird Tore hageln zwischen den beiden Teams. Weil sowohl Vaduz als auch Luzern Mühe in der Defensive haben, kann die Offensive wirbeln. Vaduz reist mit dem 5:2-Sieg gegen GC in die Innerschweiz – ein Sieg des Aufsteigers liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Mögliche Aufstellung

Letica; B.M Freimann, Knezevic, B.H. Freimann, Fernandes; Owusu, Bertone; Ferreira, Di Giusto; Mikolajewski, Meyer.

Wer fehlt?

Kabwit (gesperrt), Bieler (verletzt) Ciganiks, Dorn (beide fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Mikolajewski 4,67 Bung Meng Freimann 4,5 Ciganiks 4,33

Hier gehts zur Übersicht aller Luzern-Noten.

Der Schiedsrichter

Profi-Schiedsrichter Anojen Kanagasingam leitet das Spiel in Luzern. Assistiert wird er von VAR Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FC Vaduz trifft vor allem dank eines Duos aktuell am Laufmeter. Kriegt Luzern diese nicht in den Griff, könnte es ein Torfestival geben – hier gehts zum Vaduz-Inside.

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5 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr

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