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FCL-Noten gegen Servette
Ciganiks erzielt ein Tor in bester Mittelstürmer-Manier

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 1:1-Unentschieden von Luzern gegen Servette.
Publiziert: vor 48 Minuten
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1/7
Milos Stevanovic nutzt den Letica-Patzer aus und bringt Servette früh in Führung.
Foto: Keystone
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Die Innenverteidigung mit den Brüdern Freimann hat die geringe Gefahr, die Samuel Mraz an diesem Samstag ausstrahlt, perfekt eingedämmt. Andrejs Ciganiks hingegen erzielt ein Tor in bester Mittelstürmer-Manier.

Leonardo Bertone und Mio Zimmermann haben im Mittelfeld enorm viel Laufarbeit geleistet und verdienen Lob für ihren Einsatz. Eine sehr unauffällige Leistung zeigt hingegen Matteo Di Giusto.

Oscar Kabwit wird in der 20. Minute wegen eines ungeschickten Trittes vom Platz gestellt. Karlo Letica zeigt in der zweiten Halbzeit einige gute Paraden und sehr wertvolle Zweikämpfe in der Luft, doch das Gegentor, das er kassiert, ist furchtbar. Eine gute Leistung liefert Sascha Meyer nach der Pause.

Hinweis: Winkler ab 69., Ferreira ab 79., Wyss ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
2
FC Basel
FC Basel
5
3
10
3
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
8
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
9
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
10
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Luzern
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