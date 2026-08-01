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FCB-Noten gegen Lausanne
Nur ein Basler sticht heraus – fünf Akteure fallen ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:1 des FCB gegen Lausanne.
Publiziert: 01.08.2026 um 22:44 Uhr
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Mit einem Strahl schiesst Florent Mollet Lausanne zum Sieg in der Nachspielzeit.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Stefan KreisReporter Fussball

Metinho gehört zweifellos zu den talentiertesten Mittelfeldspielern der Super League, gegen Lausanne aber verschuldet er die Heimpleite mit einem kapitalen Bock. Von Coach Lichtsteiner gibts aufmunternde Worte («Kein Vorwurf an ihn, er wird das gut wegstecken») und auch von den Teamkollegen kriegt er Support. Der Schlechteste ist er trotzdem. Weil sein verunglückter Befreiungsschlag ein klassisches 0:0-Spiel zugunsten der Waadtländer entscheidet. Defensiv lassen die Bebbi ansonsten fast nichts zu und stehen sicher. 

In der Offensive aber haben die Basler noch massiv Luft nach oben. Zwar bringt Asane Sow nach seiner Einwechslung ein bisschen Drive und auch Xherdan Shaqiri kriegt eine genügende Note, ansonsten aber ists ein ganz dünnes Süppchen, was die Basler Offensivspieler zuhause im Joggeli kochen. Entsprechend erzürnt sind die Fans, die die Mannschaft nach Schlusspfiff mit einem Pfeifkonzert eindecken.

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Mannschaft
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BSC Young Boys
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FC Lausanne-Sport
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FC Lugano
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FC St. Gallen
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FC Zürich
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FC Basel
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FC Thun
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Grasshopper Club Zürich
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1
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FC Vaduz
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1
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FC Sion
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1
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FC Luzern
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Servette FC
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