Die neue Super-League-Saison startet am letzten Juli-Wochenende. Doch wann beginnt bei den Klubs die Vorbereitung und wohin gehts in Trainingslager? Eine Übersicht.

1/6 Auch in diesem Jahr gehen in der Vorbereitung die «Espen on tour»: St. Gallens Captain Lukas Görtler. Foto: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Basel

Trainingsstart: 20. Juni (Leistungstests).

Trainingslager: 25. Juni bis 5. Juli in Schruns (Ö).

Testspiele: erstes Testspiel am 5. Juli geplant (Gegner unbekannt); Winterthur (12. Juli, in Basel); weitere Termine und Gegner noch nicht bekannt.

GC

Trainingsstart: 26. Juni.

Trainingslager: 7. bis 11. Juli in Crans-Montana.

Testspiele: Sion (11. Juli); weitere Termine und Gegner noch nicht bekannt.

Lausanne

Trainingsstart: noch nicht bekannt.

Trainingslager: - .

Testspiele: SLO (28. Juni, 17 Uhr); Etoile Carouge (12. Juli, 11 Uhr); Nyon (12. Juli, 15 Uhr).

Lugano

Trainingsstart: 23. Juni.

Trainingslager: 25. Juni bis 5. Juli in Caslano TI inkl. «FC Lugano on Tour» vom 26. bis 29. Juni.

Testspiele: Rapperswil-Jona (5. Juli, 11 Uhr, in Caslano); Thun (11. Juli, in Balerna); ein weiteres Testspiel ist am 19. Juli in Lugano geplant.

Luzern

Trainingsstart: 23. Juni.

Trainingslager: 5. bis 13. Juli Trainingslager im Allgäu (De).

Testspiele: Neuchâtel Xamax (2. Juli, 19 Uhr in Schötz); Winterthur (5. Juli, 11 Uhr in Elgg);

Altach (12. Juli, 17 Uhr in Altach).

Servette

Trainingsstart: 23. Juni (Leistungstests).

Trainingslager: 24. bis 27. Juni in Crans-Montana.

Testspiele: Grenoble (12. Juli, in Thonon); vier weitere Testspiele geplant.

Sion

Trainingsstart: 18. Juni.

Trainingslager: 22. bis 28. Juni in Crans-Montana.

Testspiele: Xamax (28. Juni); Thun (5. Juli); GC (11. Juli); plus noch je ein Testspiel am 8. und 19. Juli geplant (Gegner noch nicht bekannt).

St. Gallen

Trainingsstart: 18. Juni 2025

Trainingslager: 24. bis 27. Juni («Espen on Tour» in der Ostschweiz); 7. bis 11. Juli (Weissbad AI)

Testspiele: Brühl (27. Juni, 19 Uhr, Sportanlage Tägeren in Au); Reutlingen (5. Juli, in Reutlingen, Zeit noch unbekannt), Kaiserslautern (5. Juli, in Reutlingen, Zeit noch unbekannt).

Thun

Trainingsstart: 18. Juni

Trainingslager: 29. Juni bis 6. Juli in Schönried BE

Testspiele: Kriens (21. Juni, 15 Uhr in Heimberg), Burkhalter-Cup gegen YB und Breitenrain (27. Juni, ab 18.30 Uhr auf der Sportanlage Spitz in Bern), Sion (4. Juli, 16.30 Uhr in Saanen), Lugano (11. Juli, in Balerna), ein weiteres Testspiel geplant

Winterthur

Trainingsstart: 18. Juni

Trainingslager: keines.

Testspiele: Turnier mit FC Muri, FC Baden und FC Wohlen (28. Juni, in Muri); YF Juventus (2. Juli in Zürich); Luzern und Magdeburg (2x 45 min in Elgg); SC Brühl (9. Juli in Winterthur); Basel (12. Juli in Basel); FC Dietikon (16. Juli in Winterthur); SC Freiburg 2 (19. Juli in Winterthur).

YB

Trainingsstart: 19. Juni (Leistungstests), 23. Juni (Trainingsbeginn)

Trainingslager: 6. bis 17. Juli in Achenkirch (Ö)

Testspiele: Burkhalter Cup gegen Breitenrain und Thun (27. Juni, ab 18.30 Uhr auf der Sportanlage Spitz in Bern), Kriens (3. Juli, 18 Uhr in Grenchen), Sparta Prag (10. Juli in Achenkirch), 2 weitere Testspiele (16. Juli in Achenkirch).

Zürich

Trainingsstart: 16. Juni

Trainingslager: 7. bis 12. Juli in Oberstaufen (De)

Testspiele: Turnier mit Dietikon und YF Juventus ((21. Juni, ab 11 Uhr in Dietikon); Rapperswil-Jona (28. Juni, 16 Uhr in Rapperswil-Jona); Wil (5. Juli, 11 Uhr in Wil); Ulm (20. Juli, 15.30 Uhr in Ulm).