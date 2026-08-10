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FCB-Coach sorgt mit Aussagen für Aufsehen
«Ich dachte, Lichtsteiner hat die Kündigung eingereicht»

Stephan Lichtsteiner sorgt mit seinen Aussagen für Aufsehen. Basel habe kein Team, um zu gewinnen, meint er vor dem Spiel gegen Thun. Die «FORZA!»-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz diskutieren über die Richtigkeit dieser Worte.
Publiziert: 10.08.2026 um 17:03 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 19:13 Uhr
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Florian Raz und Tobias Wedermann
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