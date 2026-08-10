«Ich dachte, Lichtsteiner hat die Kündigung eingereicht»
Stephan Lichtsteiner sorgt mit seinen Aussagen für Aufsehen. Basel habe kein Team, um zu gewinnen, meint er vor dem Spiel gegen Thun. Die «FORZA!»-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz diskutieren über die Richtigkeit dieser Worte.
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