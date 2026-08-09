Sow kam aus Italien zum FCB «Spielstil in der Super League gefällt mir viel besser»

FCB-Neuzugang Asane Sow entscheidet das Heimspiel gegen den Meister aus Thun fast im Alleingang. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen ist er an allen Toren der Bebbi beteiligt. Im Interview verrät er, wieso ihm der Spielstil in der Schweiz mehr behagt, als jener in Italien.