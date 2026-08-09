Lucas WerderReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde