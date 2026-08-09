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Sow kam aus Italien zum FCB
«Spielstil in der Super League gefällt mir viel besser»

FCB-Neuzugang Asane Sow entscheidet das Heimspiel gegen den Meister aus Thun fast im Alleingang. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen ist er an allen Toren der Bebbi beteiligt. Im Interview verrät er, wieso ihm der Spielstil in der Schweiz mehr behagt, als jener in Italien.
Publiziert: 09.08.2026 um 23:58 Uhr
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Lucas WerderReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
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