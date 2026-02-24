DE
Fan-Vorkommnisse in Thun
St. Gallen erhält wegen Hass-Parolen saftige Busse aufgedrückt

Mehr als zwei Monate nach den Vorkommnissen in Thun bekommt der FC St. Gallen nun die Quittung für das Verhalten seiner Anhänger im Gästeblock der Stockhorn Arena.
Publiziert: 17:43 Uhr
|
Aktualisiert: 17:46 Uhr
Kommentieren
1/2
Einerseits zündeten die St. Galler Anhänger im Gästeblock ordentlich Pyros.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

35'000 Franken Busse – der FC St. Gallen wird von der Liga wegen des Verhaltens seiner Fans ordentlich zur Kasse gebeten. Die Vorkommnisse ereigneten sich am 13. Dezember 2025 beim Super-League-Auswärtsspiel der Espen in Thun (2:0-Sieg für das Team von Enrico Maassen).

«Während des besagten Spiels wurden im Gästesektor mehrere Banner und Choreografien mit provozierenden und teils ehrverletzenden und beleidigenden Inhalten gezeigt. Darunter befanden sich auch Transparente mit gewaltverherrlichender beziehungsweise drohender Botschaft. Zudem wurden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet, worauf die Partie wegen starker Rauchentwicklung zwei Mal unterbrochen werden musste», heisst es im Statement der Swiss Football League (SFL).

Auf einem Hass-Plakat der Anhänger des FCSG waren die vier Buchstaben «ACAB» (All Cops are Bastards) und dazu noch «Hass geg Bulle!» zu lesen. «Der FCSG distanziert sich in aller Form vom Inhalt der im Stadion gezeigten Choreografie, in der die Polizei auf inakzeptable Weise diffamiert wurde. Die Botschaft steht in klarem Gegensatz zu den Werten, die der FC St. Gallen verkörpert. Dazu gehören massgeblich auch der Respekt gegenüber allen Menschen und ein faires Miteinander», lautete die Reaktion des Vereins nach dem Match.

Dieses «vorbildliche Verhalten des Klubs mit der Verurteilung der Vorkommnisse, der intensiven Aufarbeitung mit allen Anspruchsgruppen sowie den bereits angeordneten behördlichen Massnahmen» sei bei der Bemessung der Strafe miteingeflossen, teilt die SFL mit.

